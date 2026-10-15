روجينا تستعرض رشاقتها بفستان أبيض .. شاهد

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة روجينا

تألقت روجينا في الصور بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ روجينا في الإكسسوارات و المجوهرات وأكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت روجينا بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.