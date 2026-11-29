قدم محمود الأسيوطي، رئيس نادي الأسيوطي السابق، اعتذارًا للكابتن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بعد مرور 10 سنوات على موقف جمعهما في عام 2017، مؤكدًا أن ما اعتبره وقتها هروبًا من المسؤولية، اكتشف لاحقًا أنه كان دليلًا على ثقة المدرب في نفسه وقدرته على العمل في مختلف الظروف.

اعتذار لـ معتمد جمال

وكشف الأسيوطي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تلقى اتصالًا من المهندس أحمد مجاهد عام 2017، رشح خلاله معتمد جمال لتدريب الفريق، ووصفه بأنه «مدرب عالمي وعلى مسؤوليتي»، قبل أن تجتمع لجنة الكرة معه وتعد تقريرًا تضمن موافقته على العمل بأي مجموعة من اللاعبين وفي حدود ميزانية النادي، وهو ما دفع الأسيوطي وقتها للاعتقاد بأنه يحاول تجنب المسؤولية.

وأشار رئيس الأسيوطي السابق إلى أن ما يحدث مع الزمالك حاليًا، في ظل رحيل لاعبين وغياب المستحقات وعدم إبرام صفقات، مع استمرار تحقيق الانتصارات، جعله يعيد تقييم موقفه القديم، وينشر اعتذاره لمعتمد جمال، مختتمًا رسالته بقوله: «ده اعتذار بعد 10 سنين يا كابتن معتمد.. أنت فعلًا مدرب عالمي».