كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نقل ملف كرة القدم بالنادي الأهلي من الثنائي سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، وعودته إلى الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا عدم صحة ما تردد في هذا الشأن.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا صحة لما يتردد عن عودة ملف الكرة إلى محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن تواجد رئيس النادي في مران الفريق اليوم جاء في إطار التنسيق، وليس بهدف إجراء تغييرات في المسئوليات الإدارية الخاصة بقطاع الكرة.

وأضاف أن محمود الخطيب لم يتحدث مع لاعبي الأهلي خلال تواجده في المران، موضحًا أن الأمور داخل النادي تسير بشكل طبيعي، وأن مسئولي ملف الكرة يحرصون على الرجوع إلى رئيس النادي وأخذ رأيه في مختلف الملفات.

وأوضح فايق أن وجود الخطيب ومشاركته في مناقشة الأمور المتعلقة بفريق الكرة لا يعني سحب الاختصاصات من سيد عبد الحفيظ وياسين منصور أو إعادة الملف إليه، مؤكدًا أن التنسيق مع رئيس النادي أمر طبيعي داخل منظومة الأهلي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود سامي قمصان الأهلي في أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، من أجل بداية قوية تحت قيادة سامي قمصان، واستعادة الاستقرار داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.