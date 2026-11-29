كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة بتحميل بعض الأطفال والتعدى عليهم بالضرب بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عامل"لا يحمل رخصة قيادة وتسيير"- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 23/ الجارى أثناء قيامه بتحميل الأطفال من أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج لتوصيلهم لمنازلهم بدائرة المركز، ونفى قيامه بالتعدى عليهم بالضرب وحمله للعصا بقصد التلويح بها خشية قيام أحدهم بالإبتعاد عن السيارة ، وأقر بالعمل على السيارة فى غير الغرض المخصص لها فى توصيل الأطفال لمنازلهم مقابل أجر مادى.

تم التحفظ على " السيارة " .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





