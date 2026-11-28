لم تعد المنافسة على استثمارات الذكاء الاصطناعي تُحسم بالرقائق المتقدمة وقدرات الحوسبة وحدها؛ فهناك عامل آخر يزداد تأثيرًا في خريطة الاستثمارات الرقمية، وهو القدرة على توفير الكهرباء. ومع التوسع المتسارع في مراكز البيانات، أصبحت وفرة الطاقة واستقرارها وتكلفتها عناصر حاسمة في اختيار الشركات لمواقع استثماراتها، بما يفتح الباب أمام ظهور مراكز إقليمية جديدة للاقتصاد الرقمي.

وتكشف الأرقام عن حجم التحول المرتقب؛ إذ بلغ استهلاك مراكز البيانات عالميًا نحو 485 تيراواط ساعة خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يقترب من 950 تيراواط ساعة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف مستواه الحالي. ورغم أن الولايات المتحدة والصين يُتوقع أن تستحوذا على نحو 80% من الزيادة في هذا الطلب، فإن النمو المتسارع يتيح فرصًا لأسواق جديدة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات وتشغيلها بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وتمتلك مصر مجموعة من المقومات التي يمكن البناء عليها لتعزيز حضورها في البنية التحتية الرقمية الإقليمية، من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكات الكابلات البحرية التي تربطها بالأسواق الدولية، إلى إمكاناتها في قطاع الطاقة. ولا تقتصر الفرصة على استضافة مراكز البيانات، بل تمتد إلى خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتوفير منصات رقمية تدعم ربط الأسواق وتبادل البيانات عبر الحدود.

لكن تحويل هذه المقومات إلى ميزة تنافسية مستدامة يتطلب استكمال منظومة الجاهزية، وفي مقدمتها توفير كهرباء وفيرة ومستقرة بتكلفة مناسبة، وتطوير شبكات نقل الطاقة والاتصالات، إلى جانب تيسير الإجراءات الاستثمارية وتسريع تنفيذ المشروعات. فمع انتقال الطاقة إلى قلب المنافسة على استثمارات الذكاء الاصطناعي، يصبح امتلاك بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي فرصة لمصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

- من التحول الاقتصادي إلى اقتصاد الحوسبة

وتتسق هذه الفرصة مع توجهات منتدى مصر 2026، الذي أكد أهمية رقمنة الخدمات الحكومية وتوسيع البنية الرقمية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها. كما تنسجم مع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على تعظيم القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التصديرية.

ويمكن لصناعة مراكز البيانات أن تمثل رافدًا جديدًا لنمو صادرات الخدمات الرقمية، بما يتكامل مع توجهات المنتدى لتعزيز الصادرات الخدمية من خلال إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، إلى جانب استهداف توفير 200 ألف فرصة عمل في قطاعي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.

وتعزيزًا لهذه التوجهات، تستعد مصر لإطلاق استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات بنهاية عام 2026، تستهدف وضع إطار متكامل لتنمية القطاع وتعظيم عائده الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز بيانات متطورة وفقًا للمعايير العالمية. ومن شأن هذه الاستراتيجية دعم نمو مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والاستجابة للطلب المتزايد على استضافة البيانات ومعالجتها، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتقديم الخدمات الرقمية للأسواق الإقليمية والدولية.

وتستند هذه الطموحات إلى ميزة اتصال دولية مهمة؛ إذ يمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية نحو 21 كابلًا بحريًا دوليًا، تنقل قرابة 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا تقتصر أهمية هذه الشبكة على عبور البيانات، بل تتيح فرصة لتعظيم القيمة الاقتصادية من خلال استضافة البيانات ومعالجتها داخل مصر، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتترجم المشروعات المعلنة هذا التوجه إلى استثمارات ملموسة، من بينها مشروع Africa Data Centers Egypt، الذي تطوره شراكة بين فودافون بيزنس والسويدي إليكتريك وكاسافا تكنولوجيز. ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة تشغيلية أولية تبلغ 20 ميجاواط خلال السنوات الثلاث الأولى، مع خطة للتوسع إلى 200 ميجاواط. وتُقدّر استثمارات المرحلة الأولى بنحو 200 مليون دولار، فيما قد يصل إجمالي الاستثمارات إلى مليار دولار عند اكتماله. ويستهدف المشروع توفير بنية متقدمة لاستضافة البيانات والربط الدولي وخدمات الحوسبة السحابية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الرقمية.

وفي مسار موازٍ، أُعلن عن شراكة بين فودافون بيزنس وكاسافا تكنولوجيز لإطلاق مصنع وطني للذكاء الاصطناعي، يوفر بنية حوسبية متخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليًا، مع استضافة البيانات ومعالجتها داخل مصر وفقًا للمتطلبات التنظيمية. وتمثل هذه المبادرة خطوة نحو بناء قدرات وطنية في هذا المجال، بما يدعم حماية البيانات والأمن السيبراني، ويوسع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

- الطاقة والاتصال.. ركيزتا المنافسة في سباق مراكز البيانات

إذا كانت الرقائق المتقدمة تمثل عقل الذكاء الاصطناعي، فإن الكهرباء تمثل وقوده الأساسي. لذلك، لم تعد جاذبية الدول لاستثمارات مراكز البيانات تقاس بقدرات التوليد وحدها، بل بمدى استقرار الإمدادات على مدار الساعة، وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتنافسية الأسعار وشروط التعاقد. وتمتلك مصر قاعدة في قطاع الكهرباء يمكن البناء عليها، فيما يظل جذب هذه الاستثمارات مرتبطًا بموثوقية الإمداد وإمكانية توصيل الطاقة إلى المواقع المستهدفة بتكلفة مناسبة.

وتعزز مشروعات الطاقة المتجددة هذه الفرصة، خاصة مع رفع مستهدف مساهمتها إلى 45% بحلول 2030، والتوسع في الطاقة الشمسية والرياح والتخزين. ومن أبرزها مشروع «إنرجي فالي» بالمنيا، الذي يتضمن محطة شمسية بقدرة تقارب 1.7 جيجاواط، وأنظمة تخزين بالبطاريات بسعة تصل إلى 4 جيجاواط ساعة، إلى جانب مشروع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

لكن زيادة قدرات التوليد لا تكفي وحدها؛ إذ تتطلب جاهزية مراكز البيانات تطوير شبكات النقل والمحطات وأنظمة التحكم والتخزين، بما يضمن استقرار الكهرباء واستمرارية التشغيل. كما تمثل كفاءة استخدام المياه عاملًا مهمًا في اختيار المواقع وتصميم المنشآت، نظرًا لاستهلاك بعض تقنيات التبريد كميات كبيرة منها. ومن ثم، تتوقف المنافسة على تكامل البنية الكهربائية وكفاءة استخدام الموارد.

وتظل موثوقية الاتصال الدولي ركيزة أخرى؛ فالكابلات البحرية معرضة للأعطال، وقد يؤدي تركز مساراتها جغرافيًا إلى مضاعفة أثر الانقطاع. لذلك، لا تقاس قوة البنية الرقمية بعدد الكابلات فقط، بل بتوافر المسارات البديلة وسرعة الإصلاح واستمرارية الخدمة. كما تختلف احتياجات مراكز البيانات؛ فتدريب النماذج الكبرى يتطلب طاقة وحوسبة كثيفة، بينما تعتمد خدمات الحوسبة السحابية والاستدلال بالذكاء الاصطناعي بدرجة أكبر على جودة الاتصال والقرب من المستخدمين. وهذا يتيح لمصر استهداف الأنشطة الأكثر توافقًا مع مقوماتها الحالية، والتوسع تدريجيًا في المشروعات الأعلى استهلاكًا للطاقة والأكثر تطلبًا تقنيًا.

وتشتد المنافسة الإقليمية مع توسع استثمارات السعودية والإمارات في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر حزم تجمع الطاقة والبنية الرقمية والحوافز وسرعة الإجراءات. وتشمل المنافسة أيضًا إتاحة الرقائق المتقدمة ومعدات الحوسبة، والامتثال للقيود الدولية على تصدير التقنيات الحساسة، وحماية المنشآت والبنية الرقمية من المخاطر المادية والهجمات السيبرانية. وبذلك، لا يقتصر بناء الميزة التنافسية على الطاقة والاتصال، بل يتطلب منظومة متكاملة للأمن واستمرارية الأعمال.

-من تصدير الكهرباء إلى تصدير الحوسبة: الطاقة الافتراضية كفرصة مصرية

قد تفتح هذه المقومات أمام مصر فرصة لتطوير نموذج جديد يمكن وصفه بـالطاقة الافتراضية (Virtual Energy Exports)، أي الطاقة المستخدمة في إنتاج الخدمات الرقمية المصدرة. وتقوم الفكرة على توظيف الكهرباء المنتجة محليًا، ولا سيما من مصادر الطاقة المتجددة، في تشغيل مراكز حوسبة تخدم أسواقًا خارجية، من خلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشغيل خدمات الحوسبة السحابية، ومعالجة البيانات، وتوفير قدرات حوسبة متخصصة. وبدلًا من تصدير الكهرباء في صورتها التقليدية، تُستخدم محليًا لإنتاج خدمات رقمية أعلى قيمة مضافة، تُباع في الأسواق الخارجية. وبذلك يمكن أن تصبح هذه الأنشطة رافدًا جديدًا للصادرات الرقمية المصرية، التي بلغت نحو 7.4 مليارات دولار عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 9 مليارات دولار.

غير أن نجاح هذا النموذج يرتبط بشرطين أساسيين: أولهما أن تستند الطاقة المخصصة له إلى قدرات توليد إضافية، أو إلى موارد يمكن توظيفها دون مزاحمة احتياجات الاستهلاك المحلي، مع إتاحة مرونة لتخفيض الأحمال القابلة للجدولة عند ارتفاع الطلب؛ تجنبًا لزيادة الضغط على الشبكة أو خلق منافسة بين مراكز البيانات واحتياجات الأسر والأنشطة الإنتاجية. وثانيهما أن يحتفظ الاقتصاد المحلي بجزء معتبر من قيمة الخدمات المصدرة، من خلال تنمية المهارات الوطنية، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في التشغيل والبرمجيات والصيانة وسلاسل التوريد؛ إذ إن استيراد جانب كبير من الرقائق والخوادم والمعدات قد يحد من القيمة المضافة المحلية، حتى مع ارتفاع الإيرادات التصديرية.

ولا يتوقف هذا النموذج عند تشغيل مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، بل يمكن تطويره من خلال مناطق متخصصة لتصدير الحوسبة، تجمع بين توافر الطاقة وإمكانية توصيلها، وشبكات الاتصال الدولية، والبنية الرقمية، في إطار قانوني وتنظيمي واضح، مع دراسة الاستفادة من آليات المناطق الاقتصادية. ويمكن توزيع الأنشطة بين مواقع قريبة من نقاط إنزال الكابلات البحرية لتقديم الخدمات التي تتطلب اتصالًا سريعًا وزمن استجابة منخفضًا، مثل بعض تطبيقات الحوسبة السحابية والاستدلال بالذكاء الاصطناعي، ومواقع أخرى تتوافر بها مقومات الطاقة الشمسية والتخزين، تخصص جانبًا من قدراتها للأحمال الحاسوبية القابلة للجدولة، مثل تدريب النماذج وتحليل البيانات الضخمة. وفي هذه الحالة، يمكن توجيه هذه الأحمال إلى ساعات ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية، وإعادة جدولة جزء منها أو تخفيضه عند ذروة الطلب المسائية، دون التأثير في الخدمات التي تتطلب تشغيلًا مستمرًا. ويمكن اختبار الفكرة من خلال مشروع تجريبي يُنفذ على مراحل، بقدرة مستهدفة تتراوح بين 20 و50 ميجاواط وفقًا لدراسة الجدوى الفنية، على أن تُقاس نتائجه بمؤشرات تشمل إيرادات الخدمات الحاسوبية المصدرة لكل ميجاواط ساعة مستهلكة، وصافي حصيلة النقد الأجنبي والقيمة المضافة المحلية لكل وحدة طاقة، وتكلفة وحدة الحوسبة مقارنة بالبدائل الإقليمية، ونسبة الطاقة المتجددة المستخدمة، وحجم الأحمال التي أمكن إعادة جدولة تشغيلها، وأثر ذلك على الشبكة، فضلًا عن تنوع الأسواق والعملاء ونسبة مشاركة الشركات والعمالة المصرية في التشغيل وسلاسل التوريد.

- من الإعلان عن الفرص إلى قياس العائد

لا يُقاس نجاح مصر في جذب استثمارات مراكز البيانات بحجم الاتفاقات المعلنة، بل بتحولها إلى مشروعات عاملة وعائد اقتصادي ملموس. ويقتضي ذلك متابعة مؤشرات التشغيل، مثل القدرات التي تدخل الخدمة، وتكلفة الكهرباء وموثوقيتها، وسرعة توصيل الأحمال وإصدار التراخيص، وكفاءة استهلاك المياه واستمرارية الاتصال. أما قياس العائد الاقتصادي فيرتبط بنمو صادرات الخدمات الرقمية، والقيمة المضافة المحلية، ومشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد والتشغيل، والوظائف عالية المهارة، ونقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية.

وتكشف هذه المؤشرات أن امتلاك مصر لمقومات الطاقة والاتصال والموقع الجغرافي يهيئ لها فرصة مهمة، لكنه لا يضمن وحده تحقيق ميزة تنافسية. فالرهان الحقيقي هو تحويل هذه المقومات إلى بنية جاهزة للتشغيل، واستثمارات منتجة، وخدمات رقمية قابلة للتصدير. وبذلك لا تقتصر المكاسب على استضافة البيانات، بل تمتد إلى معالجتها وتطوير التطبيقات والخدمات المرتبطة بها، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويدعم الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي.