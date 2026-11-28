نظمت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة تعريفية إلى مدينة الغردقة لـ450 من أبرز وكلاء السياحة العاملين بالسوق الروسي، بهدف اطلاعهم على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع وثراء في مقوماته ومنتجاته السياحية.

أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن السوق الروسي يُعد أحد أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، مؤكدًا حرص الهيئة على تكثيف جهودها الترويجية بهذا السوق، ولا سيما في ضوء الطلب المتزايد منه على زيارة المقصد المصري، من خلال التعريف بتنوع منتجاته وأنماطه ووجهاته السياحية، وما يتيحه من تجارب ثرية تلبي اهتمامات مختلف شرائح السائحين.

وأضاف أن المشاركة في استضافة مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالأسواق المستهدفة، بما يسهم في تطوير البرامج السياحية وزيادة حجم الحركة الوافدة منها إلى مصر.

وخلال الحفل، ألقى عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا على الأهمية التي يحظى بها السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية، ومستعرضًا أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة تعزز تنافسيتها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توطيد علاقاتها المهنية مع شركائها بالسوق الروسي.

كما شهد الحفل عرض فيلم ترويجي عن المقصد السياحي المصري، سلط الضوء على تنوع منتجاته ووجهاته السياحية، وما تقدمه من تجارب تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة والتعرف على التراث الحضاري والثقافي المصري.

كما شاركت الهيئة في فعاليات الحدث بمكتب استعلامات ( Information Desk )، حيث استقبل محمود كريم عضو وحدة آسيا والباسيفيك بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عددًا من كبار وكلاء السياحة المشاركين، كما قام بالرد على استفساراتهم بشأن المقصد المصري، بالإضافة إلى تزويدهم بالمواد الدعائية باللغة الروسية والهدايا التذكارية، بما يسهم في دعم جهودهم التسويقية وتعريف عملائهم بالمنتجات والتجارب السياحية المختلفة في مصر.

