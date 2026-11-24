نظمت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل بمدينة الغردقة، بالتعاون مع منظم رحلات دولي، لعدد 100 وكيل سياحي من السوق البولندية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها من منظمي الرحلات ووكلاء السياحة بالأسواق السياحية المستهدفة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.

تنشيط السياحة

وأوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ضوء الاهتمام بالسوق البولندية، باعتبارها إحدى الأسواق السياحية المهمة المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، مشيرًا إلى النمو الذي تشهده أعداد السائحين الوافدين منها.

وأكد حرص الهيئة على تكثيف أنشطتها الترويجية والتواصل المباشر مع شركاء المهنة بالأسواق السياحية المختلفة، لتعريفهم بتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصري، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين، وتشجيع تكرار الزيارة.

وخلال ورشة العمل، قدم ممثلو الهيئة عرضًا تقديميًا للمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي تتمتع بها مصر، وموقعها الجغرافي المتميز، إلى جانب استراتيجية الوزارة الرامية إلى إبراز تنوع المقصد السياحي المصري وتطوير منتجاته، ومن بينها السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية والنيلية وسياحة اليخوت.

كما سلط العرض الضوء على التجارب والأنشطة التي يمكن للسائحين الاستمتاع بها، ومنها سياحة المغامرات والتخييم في الصحراء، وزيارة المواقع الأثرية، فضلاً عن الاستمتاع بالمنتجعات السياحية المطلة على ساحل البحر الأحمر، والتي تحظى بإقبال كبير من السائحين البولنديين.

وتناولت الورشة كذلك التسهيلات والخدمات المقدمة للسائحين خلال زيارتهم لمصر، بما في ذلك إمكانية الحصول على التأشيرة عند الوصول، وتوافر المرشدين السياحيين المتخصصين وشركات السياحة والمنشآت الفندقية والمطاعم المتنوعة، إلى جانب شبكة المطارات المنتشرة في مختلف المدن المصرية، وما تشهده البنية التحتية من تطور يسهم في تسهيل حركة الانتقال بين الوجهات السياحية. كما تم التعريف بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، ولا سيما المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وما تمثله من عناصر جذب مهمة للسائحين المهتمين بالسياحة الثقافية والتراثية.

من جانبه، يعتزم منظم الرحلات مواصلة تنظيم برامج سياحية إلى مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف المقبل، بالتعاون مع شركات الطيران لتوفير رحلات مباشرة من بولندا، إلى جانب التوسع في الترويج لمنتج السياحة النيلية، باعتباره أحد المنتجات الواعدة في السوق البولندية، بما يعزز تنويع البرامج السياحية المطروحة أمام السائحين، إلى جانب السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتجعات البحر الأحمر.

وشارك في ورشة العمل، من جانب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، محمد محسن مدير وحدة غرب ووسط أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، وبسمة عزت عضو الإدارة العامة للمكاتب الخارجية.