وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة ميدانية لمتابعة عدد من مشروعات الإسكان، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومتابعة إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وذلك في إطار التنسيق والتواصل بشأن مشروعات الإسكان والملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين بالمحافظة.

أبو ليمون: الزيارة تعكس حجم التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والوزارة

كان في استقبال الوزيرة لدى وصولها إلى ديوان عام المحافظة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، واللواء مهندس أحمد السويفي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مشروعات الإسكان، والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن توفير السكن الملائم للمواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تنفيذ وحدات سكنية جديدة تناسب كافة شرائحهم، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تسليم الوحدات للمستحقين، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.

من جانبه، رحب محافظ بورسعيد بوزيرة الإسكان، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التي تعكس حجم التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والوزارة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتأتي في إطار التحرك الجاد نحو معالجة أحد أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام في بورسعيد، وهو ملف الإسكان، وما يرتبط به من مطالب لأبناء المحافظة.

تأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات الإسكان، والوقوف على معدلات التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية وتحقيق مستهدفات خطط التنمية العمرانية.