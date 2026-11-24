تتجه الشركات الأوروبية المدرجة في البورصات إلى تسجيل أقوى موسم لنمو الأرباح منذ أربع سنوات، مع توقعات بارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 25%، مدفوعة بالقفزة في أرباح شركات الطاقة والبنوك، وسط تقديرات بتسارع النمو إلى 40% خلال الربع الأخير، متجاوزًا نظيره في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2023 .

وذكر تقرير بشأن نتائج الشركات الأوروبية ان التحسن فى الأرباح ساهم في تضييق الفجوة مع نظيراتها الأمريكية، مدعومًا بتعافي النشاط الصناعي وزيادة الاستثمارات في شبكات الكهرباء والبنية التحتية، رغم استمرار التوقعات بتفوق الشركات الأمريكية على مستوى العام بأكمله.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي» أن قطاع الطاقة كان المحرك الرئيسي لنمو الأرباح الأوروبية خلال الربع الثالث، بعدما ارتفعت أرباحه بأكثر من 150% نتيجة صعود أسعار النفط والغاز المرتبط بالحرب في إيران، ليساهم بنحو 63% من إجمالي نمو أرباح الشركات المدرجة بمؤشر "ستوكس 600".

كما ارتفعت أرباح القطاع المالي بنحو 30%، فيما ساهم قطاعا البنوك والتكنولوجيا مجتمعين بنسبة 27% من نمو الأرباح، إلى جانب مساهمات إيجابية من قطاعات الرعاية الصحية والصناعة.

وفي المقابل، حذر محللون من أن وتيرة النمو الحالية قد تكون مؤقتة، مع توقع انحسار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام المقبل، فيما رجح البنك الالمانى "دويتشه بنك" نمو أرباح الشركات الأوروبية بصورة أوسع نطاقًا بنسبة 10% في عام 2027، رغم التراجع المتوقع لأرباح قطاع الطاقة.

وأشارت تقديرات البنك إلى وصول هوامش أرباح الشركات الأوروبية الكبرى إلى مستوى قياسي يبلغ 13.5%، مدعومة بقدرتها على تمرير التكاليف إلى المستهلكين وضبط النفقات، أكثر من اعتمادها على تحسين الإنتاجية.

وأوضح محللون أن استمرار انتعاش أرباح الشركات الأوروبية سيتوقف على قدرة الاستثمارات في التحول بقطاع الطاقة ومراكز البيانات والبنية التحتية على دعم النمو في قطاعات أخرى، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الإقراض المصرفي واستمرار التقلبات في الأسواق العالمية.