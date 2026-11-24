تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة لتقديم الخضروات بطرق مختلفة، وتعد سلطة السيزر بالكرنب المشوي من الوصفات التي يمكن تجربتها خلال فصل الشتاء، إذ تجمع بين مذاق الكرنب المحمص وصوص السيزر الكريمي وجبنة البارميزان.

وقدم موقع الجارديان البريطاني وصفة للشيف جورجينا هايدن، تعتمد على شوي الكرنب بدلا من استخدام الخس التقليدي في سلطة السيزر، للحصول على مذاق مختلف وقوام يجمع بين الطراوة والأطراف المحمرة.

مكونات سلطة السيزر بالكرنب المشوي:

نصف كيلو كرنب.

120 مل زيت زيتون.

صفار بيضة.

عصير ليمونة.

4 قطع أنشوجة.

فص ثوم.

ملعقة صغيرة خردل ديجون.

40 جرام جبنة بارميزان مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

ثوم معمر وبقدونس للتزيين.

طريقة عمل سلطة السيزر بالكرنب المشوي:

1- يقطع الكرنب إلى 8 أجزاء متساوية، ثم يتبل بزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود.

2- ترص قطع الكرنب في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة 240 مئوية لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة، مع تقليبها في منتصف الوقت حتى تنضج وتكتسب أطرافها لونا ذهبيا.

3- لتحضير الصوص، يوضع صفار البيض وعصير الليمون والأنشوجة والثوم والخردل وجبنة البارميزان في الخلاط.

4- يضاف زيت الزيتون تدريجيا مع الخلط حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

5- تخرج قطع الكرنب من الفرن وتوضع في طبق التقديم، ثم يوزع عليها صوص السيزر.

6- تزين السلطة بالبقدونس والثوم المعمر وباقي جبنة البارميزان وتقدم دافئة.

وتتميز الوصفة بإمكانية تقديمها كوجبة خفيفة لشخصين أو طبق جانبي يكفي 4 أشخاص، كما يمكن تحضير الصوص مسبقا لتوفير الوقت عند التقديم.



