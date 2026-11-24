تتجه الأمور داخل النادي الأهلي نحو إجراء تغييرات على مستوى الجهاز الفني، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توجه وائل جمعة إلى منزل الحسين عموتة في منطقة بالم هيلز، في ظل التطورات التي يشهدها ملف الجهاز الفني للفريق الأحمر عقب الخسارة الأخيرة.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي سيجمع متعلقاته من غرف الملابس غدا، عقب انتهاء المران، في تطور جديد بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت تقدم الفريق السماوي عن طريق كريم حافظ من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في انتظار اتضاح الموقف النهائي للجهاز الفني للفريق قبل المواجهة المرتقبة.