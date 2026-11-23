في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا حول حقيقة وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض، زعم متعاقد سابق مع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ومتخصص في تصميم الأسلحة العسكرية، أن كائنات من خارج الأرض وصلت بالفعل إلى كوكبنا، وربما تعيش بين البشر دون أن يلاحظ أحد وجودها، مستندًا إلى ما وصفه بامتلاكها تقنيات وقدرات تفوق الإمكانات البشرية.

وتعيد هذه التصريحات فتح ملف الأجسام الطائرة المجهولة، الذي ظل لسنوات طويلة محل اهتمام الباحثين والمهتمين بعالم الفضاء، خاصة في ظل تسجيل عدد من المشاهدات الغامضة التي لم يتمكن تفسيرها بصورة قاطعة حتى الآن.

متعاقد سابق مع البنتاجون يكشف تفاصيل مثيرة

وقال غاري موشير، مصمم الأسلحة السابق الذي عمل متعاقدًا مع الحكومة الأمريكية في مهام عسكرية وسرية، خلال مقابلة مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية ليست مجرد قصص خيالية، بل يرى أنها حقيقة تستند إلى مجموعة من الوقائع والمشاهدات.

وأوضح موشير أنه قضى سنوات طويلة في البحث عن أدلة تتعلق بظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، بعدما ترك مجال تطوير الأسلحة العسكرية واتجه إلى دراسة هذه الظاهرة وتوثيقها في مؤلفاته.

وبعد نحو 12 عامًا من البحث، توصل، بحسب روايته، إلى أن بعض الحوادث التي ارتبطت بمشاهدات الأجسام الغامضة، وحالات تشويه الماشية، والادعاءات المتعلقة باختطاف البشر، فضلًا عن ظهور تشكيلات غير مألوفة في المحاصيل الزراعية، قد تكون أحداثًا مدبرة تهدف إلى إثارة الخوف والارتباك لدى البشر.

حادثة «تيك تاك» تعود إلى الواجهة

واستشهد موشير بحادثة شهيرة وقعت في المحيط الهادئ، عندما رصد طيارون تابعون للبحرية الأمريكية أجسامًا مجهولة خلال مهمة تدريبية انطلقت من حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز».

ووفقًا للروايات المتداولة بشأن الواقعة، فقد شوهد جسم غامض يتحرك من ارتفاع يقارب 80 ألف قدم إلى مستوى سطح البحر خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، في مشهد أثار دهشة الطيارين.

ووصف أحد المشاركين في الحادثة، القائد ديفيد فرافور، الجسم بأنه أبيض اللون ويشبه الكبسولة، وهو ما دفع إلى إطلاق اسم «تيك تاك» عليه، نظرًا لتشابه شكله مع حلوى النعناع المعروفة.

وأشار موشير إلى أن الجسم بدا وكأنه يتفاعل مع تحركات الطائرات المقاتلة، قبل أن يختفي بسرعة كبيرة، معتبرًا أن مثل هذه الحوادث تمثل، من وجهة نظره، استعراضًا لقدرات تقنية غير مألوفة.

هل تحمل هذه الكائنات رسالة إلى البشر؟

وفي تفسيره للوقائع التي تحدث عنها، يرى موشير أن تحركات الأجسام المجهولة بالقرب من الطائرات العسكرية قد لا تكون مجرد مشاهدات عشوائية، بل ربما تحمل رسالة مقصودة إلى البشر، مفادها أن هذه الكائنات تمتلك قدرات تفوق التكنولوجيا الأرضية.

كما طرح تصورًا مثيرًا للجدل بشأن أهداف تلك الكائنات، إذ زعم أنها تسعى إلى الحفاظ على كوكب الأرض صالحًا للحياة، تمهيدًا لإعادة استيطانه بأفراد من جنسها في المستقبل، وهي فرضية لم يقدم بشأنها دليلًا علميًا مؤكدًا.

الحقيقة العلمية لا تزال غائبة

ورغم ما تثيره هذه التصريحات من اهتمام، فإن الحديث عن وجود كائنات فضائية تعيش على الأرض لا يزال في إطار الادعاءات التي لم تثبت صحتها علميًا.

فحتى الآن، لم تعلن الجهات الأمريكية المختصة عن اكتشاف دليل مادي مؤكد يثبت وجود كائنات من خارج الأرض على كوكبنا، كما لم يتم التأكد من أن تسجيلات الأجسام الطائرة المجهولة، ومنها مقطع «تيك تاك»، تعود إلى مركبات فضائية غير بشرية.

ويظل ملف الأجسام الطائرة المجهولة واحدًا من أكثر الملفات غموضًا وإثارة للجدل، بين روايات الشهود وتفسيرات الباحثين من جهة، وغياب الأدلة العلمية الحاسمة من جهة أخرى.