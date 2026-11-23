تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، في 9 بنوك، بقيمة تراوحت بين قرشين و10 قروش، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وجاء التراجع بعد موجة ارتفاع سجلها الدولار أمس، ليعكس جزئيا مكاسبه السابقة، ويعود للهبوط في أغلب البنوك الكبرى.

وتصدر بنك الإسكندرية التراجعات، بعدما هبط 10 قروش، يليه البنك التجاري الدولي بتراجع 9 قروش، ثم البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك البركة بتراجع 8 قروش لكل منها، وبنك مصر بتراجع 7 قروش.

في المقابل، خالف مصرف أبوظبي الإسلامي اتجاه السوق، وارتفع فيه الدولار 61 قرشا، ليسجل أعلى سعر بين البنوك، عند 54.40 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 54.306 جنيه للشراء، و54.444 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك:

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.40 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك HSBC نحو 54.341 جنيه للشراء، و54.444 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 54.306 جنيه للشراء، و54.444 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك مصر 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك البركة 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف المتحد 54.29 جنيه للشراء، و54.39 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كريدي أجريكول 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 54.27 جنيه للشراء، و54.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 54.25 جنيه للشراء، و54.35 جنيه للبيع.