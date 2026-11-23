كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سيدتين حال إفتراشهما الأرض بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة والزعم بقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب.
بالفحص أمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو المُشار إليه ( لإحداهما معلومات جنائية – مقيمتان بنطاق محافظتى "القاهرة الجيزة" ) وبمواجهتهما أقرتا بإقامتهما بالمكان الظاهر بمقطع الفيديو، لإستجداء المارة ونفيا قيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.