شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مع تسجيل فروق محدودة في أسعار الشراء والبيع بين عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في التحديثات المصرفية.

وتراوحت أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك الأخرى حول المستويات نفسها، إذ سجل الدولار في بنك قناة السويس 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 54.29 جنيه للشراء و54.39 جنيه للبيع، ووصل في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، بما يعكس تفاوتًا محدودًا في مستويات التسعير بين المؤسسات المصرفية.

واقرأ أيضًا:

ويتابع المواطنون والمستثمرون سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بصورة يومية، للتعرف على أحدث أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية، خاصة مع اختلاف الأسعار المعلنة بين البنوك وشركات الصرافة، وتأثير ذلك على عمليات تحويل العملات والتعاملات المصرفية.

كم سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 في البنك المركزي المصري؟

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة، ليحافظ على مستويات مستقرة نسبيًا خلال تعاملات الإثنين 23 نوفمبر 2026.

وتكتسب أسعار البنك المركزي أهمية خاصة لدى المتعاملين في سوق الصرف، باعتبارها من المؤشرات التي يحرص المواطنون على متابعتها عند مقارنة أسعار العملة الأمريكية في البنوك المختلفة، لا سيما مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من مؤسسة مصرفية إلى أخرى.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؟

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 54.30 جنيه للشراء، مقابل 54.40 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026.

ويأتي تقارب أسعار الدولار في البنكين ضمن حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار الصرف في عدد من البنوك الحكومية، مع اختلافات محدودة مقارنة بأسعار بعض البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية.

كما سجلت مكاتب الصرافة سعر الدولار عند 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة، وهي المستويات نفسها المعلنة في البنك المركزي المصري.

كم سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 نحو 54.35 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 54.45 جنيه.

ما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 54.29 جنيه للشراء، مقابل 54.39 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات الأسعار.

كم بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان؟

استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 54.28 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر بيع العملة الأمريكية 54.38 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة بالبنك.

ما سعر الدولار اليوم في بنك البركة الإسلامي؟

وصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي إلى 54.29 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 54.39 جنيه، وفقًا للأرقام الواردة بتاريخ الإثنين 23 نوفمبر 2026.

كم سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 54.28 جنيه للشراء، مقابل 54.38 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي؟

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 54.30 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 54.40 جنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026.

كم بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد؟

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 54.29 جنيه للشراء، بينما وصل سعر بيع العملة الأمريكية إلى 54.39 جنيه، بحسب مستويات أسعار الصرف المعلنة.

ما سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 54.40 جنيه للشراء، مقابل 54.50 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة.

كم سعر الدولار اليوم في شركات ومكاتب الصرافة؟

بلغ سعر الدولار في مكاتب الصرافة نحو 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات الواردة، وهي المستويات نفسها المسجلة في البنك المركزي المصري.

وتختلف أسعار صرف الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير والتحديثات المصرفية، وهو ما يجعل متابعة الأسعار المعلنة بصورة مستمرة أمرًا مهمًا للراغبين في شراء العملة الأمريكية أو بيعها.

كما يُنصح بمراجعة البنك أو شركة الصرافة قبل تنفيذ عمليات تحويل العملات أو استبدالها، للتأكد من السعر المطبق وقت إجراء المعاملة، وعدم الاعتماد على أسعار منشورة في توقيت سابق.

ما أسباب اختلاف سعر الدولار بين البنوك المصرية؟

يرتبط اختلاف سعر الدولار بين البنوك بسياسات التسعير والتحديثات المصرفية التي تعتمدها كل مؤسسة، وهو ما يؤدي إلى وجود فروق محدودة في أسعار الشراء والبيع، حتى مع استقرار الأسعار بصورة عامة في السوق المصرفية.

ويظهر ذلك بوضوح عند مقارنة الأسعار الواردة في التقرير، إذ سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان وبنك كريدي أجريكول 54.28 جنيه للشراء و54.38 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

وتؤكد هذه الاختلافات أهمية المقارنة بين أسعار البنوك قبل إجراء أي عملية بيع أو شراء للعملة الأمريكية، مع ضرورة الرجوع إلى التحديثات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المصرفية.