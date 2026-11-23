يعد ظهور العفن خلف قطع الأثاث الملاصقة للحائط من المشكلات المنزلية الشائعة، خاصة خلال فصل الشتاء، عندما ترتفع نسبة الرطوبة وتقل التهوية داخل الغرف. وقد تلاحظ بعض الأسر ظهور بقع سوداء أو خضراء على الحائط أو الجزء الخلفي من الدولاب والسرير، إلى جانب رائحة رطوبة مزعجة لا تختفي بسهولة.

ولا تقتصر المشكلة على المظهر غير الجمالي، بل إن نمو العفن داخل المنزل قد يؤثر على جودة الهواء، ويسبب تهيج الأنف والعينين والحساسية ومشكلات التنفس، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالربو أو الحساسية.

ولذلك، فإن الوقاية من العفن خلف الأثاث تبدأ بخطوات بسيطة تساعد على تحسين حركة الهواء وتقليل الرطوبة داخل المنزل.

لماذا يتكون العفن خلف الأثاث الملاصق للحائط؟

يحتاج العفن إلى الرطوبة حتى ينمو، وعندما يوضع الدولاب أو السرير ملاصقًا للحائط مباشرة، تقل حركة الهواء في المساحة الموجودة خلفه، وقد تتجمع الرطوبة نتيجة برودة الجدار أو تسرب المياه أو التكثف الناتج عن اختلاف درجات الحرارة.

وتزداد احتمالات ظهور العفن في الغرف سيئة التهوية، أو الحوائط المطلة على الشوارع الباردة، وكذلك الجدران التي تعاني من تسربات المياه أو الرطوبة الصاعدة من الأرضيات، بحسب ما نشره موقع مايو كلينك.

7 خطوات تمنع ظهور العفن خلف الأثاث

1. اتركي مسافة بين الأثاث والحائط

من أهم طرق الوقاية ترك مسافة تسمح بمرور الهواء بين الدولاب والسرير والحوائط، ويفضل أن تكون المسافة نحو 5 إلى 10 سنتيمترات متى سمحت مساحة الغرفة بذلك.

وتساعد هذه الخطوة على تقليل احتباس الهواء الرطب خلف الأثاث، كما تجعل اكتشاف أي بقع رطوبة أو عفن في بدايتها أسهل.

2. اهتمي بتهوية الغرفة يوميًا

احرصي على فتح النوافذ لفترة مناسبة عندما تسمح حالة الطقس والرطوبة الخارجية بذلك، حتى يتجدد الهواء داخل الغرفة.

ولا تكتفي بفتح النافذة فقط، بل حاولي تحسين حركة الهواء داخل المكان، خاصة في الغرف التي تحتوي على قطع أثاث كبيرة تغطي أجزاء واسعة من الحوائط.

3. لا تضعي الملابس المبللة داخل الدولاب

تخزين الملابس وهي غير جافة تمامًا من الأخطاء التي تزيد الرطوبة داخل الخزائن، وقد يؤدي إلى ظهور رائحة عفن على الملابس والرفوف.

تأكدي من جفاف الملابس والمفروشات تمامًا قبل تخزينها، ولا تضعي المناشف الرطبة داخل الدولاب.

4. راقبي نسبة الرطوبة داخل المنزل

يمكن استخدام جهاز قياس الرطوبة لمتابعة مستوى الرطوبة في الغرفة، ويُفضل الحفاظ عليها بين 30 و50%، مع تجنب استمرارها فوق 60%.

وإذا كانت الرطوبة مرتفعة باستمرار، فقد يساعد جهاز إزالة الرطوبة في تقليلها، خاصة في الغرف المغلقة التي يصعب تهويتها.

5. افحصي الحوائط خلف الأثاث باستمرار

لا تنتظري ظهور رائحة العفن حتى تفحصي الحائط، بل حاولي تحريك الأثاث وفحص المنطقة الخلفية كل فترة، والانتباه إلى ظهور بقع داكنة أو تقشر الدهان أو تغير لون الجدار.

وإذا ظهرت علامات رطوبة متكررة، فمن الضروري البحث عن السبب، مثل تسرب مواسير المياه أو تسرب الأمطار أو ضعف العزل.

6. تجنبي تجفيف الملابس داخل الغرف المغلقة

تجفيف الملابس داخل غرفة النوم يضيف كميات من بخار الماء إلى الهواء، وقد يزيد احتمالات التكثف ونمو العفن، خاصة مع إغلاق النوافذ.

لذلك، يفضل تجفيف الملابس في مكان جيد التهوية، أو استخدام مجفف ملابس مناسب، مع توفير وسيلة لطرد الرطوبة الناتجة عن التجفيف.

7. لا تستخدمي الأثاث لإخفاء بقع الرطوبة

إذا ظهرت بقع رطوبة على الحائط، فلا تعيدي وضع الدولاب أمامها لإخفائها، لأن ذلك قد يسمح باستمرار نمو العفن دون ملاحظته.

يجب معالجة مصدر الرطوبة أولًا، ثم تجفيف المنطقة وتنظيف العفن بطريقة آمنة قبل إعادة ترتيب الأثاث.

ماذا تفعلين إذا ظهر العفن بالفعل خلف الدولاب؟

الأساس والخشب

إذا اكتشفتِ وجود بقع عفن صغيرة، ابدئي بتحديد مصدر الرطوبة وإصلاحه، مع ارتداء قفازات وكمامة مناسبة أثناء التعامل مع المنطقة، وتوفير تهوية جيدة.

ولا تستخدمي الفرشاة الجافة أو تفركي العفن بطريقة تؤدي إلى انتشار جراثيمه في الهواء، كما لا تخلطي الكلور بأي منظفات أخرى، خاصة الأمونيا أو الأحماض.

أما إذا كانت مساحة العفن كبيرة، أو عاد للظهور بعد التنظيف، أو وصل إلى الأجزاء الداخلية من الأثاث، فمن الأفضل الاستعانة بمتخصص في معالجة العفن والرطوبة.

هل طلاء الحائط يمنع ظهور العفن نهائيًا؟

استخدام الدهانات المقاومة للعفن قد يساعد في تقليل نموه على الأسطح، لكنه لا يعالج تسرب المياه أو ارتفاع الرطوبة، ولا يمنع المشكلة إذا ظل الحائط رطبًا.

لذلك، فإن الحل الحقيقي يبدأ بإصلاح مصدر المياه وتحسين التهوية وتقليل الرطوبة، وليس مجرد تغطية البقع بطبقة جديدة من الدهان.