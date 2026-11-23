كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن استعدادات روسية محتملة لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء مزود برأس نووي، يحمل اسم «سبوتنيك-إس»، بحلول نهاية العام الحالي 2026، وسط مخاوف لدى أجهزة استخبارات غربية من أن يمثل هذا التطور تصعيدًا خطيرًا في سباق التسلح الفضائي بين القوى الكبرى.

وبحسب تحقيق مشترك نشرته هيئتا البث الألمانيتان NDR وWDR وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، فإن أجهزة استخبارات تابعة لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تبادلت معلومات بشأن القمر الصناعي الروسي، الذي يُعتقد أنه جرى تطويره قبل عدة سنوات ويُخزن في منطقة موسكو، مشيرة إلى أن المعلومات الاستخباراتية ظهرت مطلع نوفمبر الجاري، وأن موعد إطلاقه المحتمل قد يكون خلال 60 يومًا أو مطلع ديسمبر المقبل.

وتشير المخاوف الغربية إلى أن القمر الصناعي لن يكون مخصصًا لاستهداف مواقع على الأرض، وإنما قد يُستخدم لتدمير أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية الأخرى أو تعطيلها، بما يشمل شبكات الاتصالات والملاحة وجمع المعلومات الاستخباراتية، وهو ما قد يهدد أنظمة حيوية تعتمد عليها الجيوش والمجتمعات المدنية، ومن بينها شبكة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس»، التي تقدم خدمات اتصالات تستخدمها أوكرانيا في حربها مع روسيا.

مخاطر كارثية على البنية التحتية العالمية

وحذرت التقارير الألمانية من أن استخدام سلاح نووي في الفضاء قد يتجاوز تأثيره المنشآت العسكرية ليطال حياة المدنيين، من خلال تعطيل أنظمة الملاحة والاتصالات وشبكات الكهرباء وسلاسل إمدادات الغذاء.

وفي هذا السياق، أجرى مركز محاكاة الحروب التابع لجامعة هيلموت شميت العسكرية في هامبورج محاكاة لسيناريو تعطل واسع النطاق للأقمار الصناعية، أظهرت صعوبات محتملة في توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، مع تحذيرات من احتمال اندلاع أعمال شغب ونهب في أسوأ السيناريوهات.

وقال فيليب يان شيفر، مدير المشروع، إن السيناريو الأسوأ قد يشهد اضطرابات اجتماعية وأعمال نهب، على نحو يشبه مشاهد أفلام الكوارث، فيما حذر خبراء من عدم استعداد السلطات المحلية الألمانية بصورة كافية للتعامل مع انقطاع طويل الأمد للخدمات المعتمدة على الفضاء.

موسكو تنفي الاتهامات

في المقابل، نفت روسيا تطوير قدرات هجومية في الفضاء، كما رفضت سفارتها في برلين ما ورد في التحقيق الألماني، واعتبرته جزءًا من حملة دعائية تستهدف موسكو، مؤكدة أن أنشطتها في مجال استكشاف الفضاء واستخدامه تقتصر على الأغراض المدنية وتتوافق مع القانون الدولي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى لتطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، خاصة مع تزايد المخاوف الأمريكية من تطوير روسيا والصين قدرات تتيح استهداف البنية التحتية الفضائية للدول المنافسة.

وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وضع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض، بينما سبق للولايات المتحدة وروسيا والصين والهند اختبار قدرات تدمير الأقمار الصناعية باستخدام صواريخ تُطلق من الأرض.

أوكرانيا توسع هجماتها البحرية ضد روسيا

وعلى جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسجيلات مصورة قال إنها توثق هجومًا نفذته زوارق بحرية مسيرة على السفينة الحربية الروسية «ميركوري» في ميناء بنغازي الليبي، باستخدام سبعة زوارق غير مأهولة.

وأكد زيلينسكي أن الهجوم أدى إلى إغراق السفينة الحربية، التي دخلت الخدمة عام 2023، إلى جانب تدمير مروحية عسكرية من طراز «كا-27» كانت على متنها، فيما أعلنت السلطات في شرق ليبيا أن الهجوم أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم روس وليبيون، دون أن تتبنى الرواية الأوكرانية بشأن غرق السفينة.

كما أعلن الرئيس الأوكراني استهداف سفينة تجارية تُدعى «أنغارا» وترفع علم مالطا، متهمًا إياها بالمشاركة في نقل أسلحة روسية، فيما أظهرت التسجيلات التي نشرها زوارق مسيرة تقترب من السفن وتنفجر بالقرب منها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر ليبية أن قوات أوكرانية تنشط في غرب ليبيا شاركت في تنفيذ الهجوم، ضمن تعاون أمني غير معلن يحظى بدعم غربي، بحسب المصادر.

وفي تطور آخر، تعرضت سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2» لهجوم بطائرات مسيرة في خليج فنلندا، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن يتم إجلاء أفراد طاقمها البالغ عددهم 16 شخصًا، وإصابة أحدهم بجروح طفيفة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، بما في ذلك الهجمات الأوكرانية الأخيرة على جسر القرم، الذي يمثل أحد أهم خطوط الإمداد الاستراتيجية للقوات الروسية.