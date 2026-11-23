تستعد الفنانة آيسل رمزي لخوض تجربة درامية جديدة من خلال انضمامها إلى أبطال مسلسل «تمكين»، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، حيث تجسد ضمن أحداث العمل شخصية ابنة النجم عمرو سعد، في خطوة جديدة ضمن مشوارها الفني.

وتبدأ آيسل رمزي تصوير مشاهدها في العمل اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، حيث تشارك نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية في المسلسل الذي يتولى إخراجه محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتجسد آيسل رمزي خلال أحداث مسلسل «تمكين» شخصية ابنة عمرو سعد، في إطار درامي جديد تضيف من خلاله إلى مشوارها الفني، وتخوض من خلاله تجربة مختلفة أمام مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، ضمن أحداث تحمل أبعادًا إنسانية ومجتمعية.

ويجمع مسلسل «تمكين» النجم عمرو سعد والفنانة ياسمين صبري في بطولة مشتركة، بمشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم ميرفت أمين وخالد الصاوي وأحمد زاهر وفتحي عبد الوهاب وماجد المصري ومحمود عبد المغني وكمال أبو رية وأحمد رزق وطارق لطفي وغيرهم.

وينتمي المسلسل إلى نوعية دراما الوعي، ويتناول عددًا من القضايا والمحطات الوطنية والمجتمعية من خلال معالجة درامية تجمع بين الأحداث الواقعية والصراعات الإنسانية.