كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، تفاصيل اللائحة التنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن قرارات الفروع التابعة للجماعة في مختلف الدول تخضع لسلطة المرشد ومكتب الإرشاد العالمي، ولا يجوز لأي قطر اتخاذ قرارات استراتيجية دون الرجوع إليهما.

قال اللواء عادل عزب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»: «منظمة الإخوان الإرهابية لها لوائح صارمة ولها محكمة، كان يرأسها يوسف القرضاوي، ولو قطر من الأقطار تجاوز عن الخط المرسوم، بيتحاكم ويُعذر.

وأضاف «وفي لائحة الإخوان الإرهابيين، تنص المادة السادسة على أنه لا يمكن لأي قطر من الأقطار أن يتخذ قرارا استراتيجيا دون الرجوع للمرشد ومكتب الإرشاد العالمي، ولا يجوز لأي قطر أن يتخذ قرارا استراتيجيا قد يؤثر على القطر الذي بجانبه، ويجوز له اتخاذ قرار ذي طابع محلي، مع إحاطة مكتب الإرشاد بما يفعله».

وتابع: «أنا كنت شاعرا بتأنيب ضمير، أن الجماعة اللي كنت مسؤولا عن الملف بتاعها وصلت للحكم، كنت حاسس بتأنيب ضمير إن إحنا قصرنا، رغم إن مسؤوليتنا المتابعة وليست المكافحة، لكن في حالة مرسي تحديدا، كان متهما هاربا في قضية تخابر، لم تكتمل التحقيقات فيها ولم يُحقق معه فيها، إزاي يترشح ويحصل تزوير في إرادة الناخبين؟ إزاي أرشح واحد غير مكتمل الشروط، لأن شرط الترشيح إنه ما يكونش محكومًا عليه أو متهمًا لم يتم التحقيق معه؟».

وتابع: «مرسي كان متهما هاربا لم يتم التحقيق معه، ولما قبضنا على الـ34، واتصلت وقتها بالمستشار هشام بدوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا في ذلك الوقت، قالي مفيش عضو نيابة جه، وقالي: كلم الوزير ونعتقلهم عشان مدة الحبس بتاعتهم لا تسقط، وفعلاً صدر قرار باعتقالهم في سجن وادي النطرون».

وأضاف: «فوجئت أن هذا الرجل مرشح لرئاسة الجمهورية، أصبح في رقبة مرسي بيعتان: بيعة في رقبة الجماعة، وقسم دستوري، والاثنان متضادان، فلا هو رئيس دستوري ولا رئيس شرعي للبلاد، ونقول عليه رئيس معزول، هو أساسًا لا يصلح إنه يترشح لمنصب الرئيس.

وأكمل: «ثورة 30 يونيو الشعب أدرك خطورة التنظيم، والشعار اللي كان بيقول "يسقط حكم المرشد" كان بينم عن الوعي الكامل للشعب، وإن عنده إدراك إن اللي بيقود البلاد هو التنظيم».

واستطرد: «فيه ناس كانوا فاكرين أن الشعب بيتنمر على الجماعة ويصفهم بـ"الخرفان"، لكن ده تعبير بيتقال على التنظيمات المغلقة بالسمع والطاعة، فبيصبحوا زي الدواب».