أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على دمج البعد الاجتماعي والتنموي فى كل مشروعاتنا وبرامجنا لضمان «الحماية والأمان» للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف خلال المنتدى الأول للحماية الاجتماعية؛ أن الحماية الاجتماعية مفهوم متكامل ينطلق من برنامج «تكافل وكرامة» ويمتد إلى التمكين الاقتصادي لكل شرائح المجتمع، بما يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية والسياسات المالية والتنموية.

برنامج التحول الاقتصادي

قال الوزير،إن برنامج التحول الاقتصادي يتضمن تقديم خدمات متكاملة للطبقة المتوسطة وتحسين الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل.

أشار إلى أننا نسعى لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتنمية الموارد المحلية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.