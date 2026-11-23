أكدت ماريان لوبان، مرشحة الرئاسة الفرنسية، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة «TeN»، الأهمية البالغة التي توليها للعلاقات المصرية الفرنسية، مشددة على أن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقالت لوبان، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تولي اهتماماً كبيراً للعلاقة بين فرنسا ومصر، مضيفة: «لدى بلدينا الكثير لنبنيه معاً».

وأشارت إلى أن مصر تخوض منذ فترة طويلة ما وصفته بـ«معركة شجاعة ضد الأصولية الإسلاموية»، مؤكدة أنه في حال انتخابها رئيسة للجمهورية الفرنسية، فإنها ستعقد لقاءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأشهر الأولى من توليها المنصب.

وتعكس تصريحات لوبان اهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، وفتح آفاق أوسع للتعاون السياسي والاستراتيجي بين البلدين، في ظل ما يجمعهما من مصالح مشتركة وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام متبادل.