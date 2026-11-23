أعلن الوزير مفوض تجاري علاء البيلي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية للمعارض في مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية في 29 نوفمبر الجاري، موضحًا أنها تعتمد على إنشاء توأمة رقمية ثلاثية الأبعاد لقاعات المعارض الفعلية بما يتيح للزوار التجول داخلها والتفاعل مع الشركات والمنتجات عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
وأكد البيلي أن نشر الوعي بالخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة لدعم المصدرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بنقص المعلومات، وإنما يمتد إلى انتشار معلومات غير دقيقة بشأن إجراءات التصدير وآليات الاستفادة من برامج المساندة الحكومية.
جاء ذلك خلال ندوة «دعم التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال المعارض الخارجية» التي نظمتها لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح البيلي أن الهيئة والجهات المعنية رصدت حالات لشركات ومصدرين لديهم معلومات خاطئة بشأن شروط الاستفادة من برامج دعم المشاركة في المعارض الخارجية، مستشهدًا بواقعة أحد رجال الأعمال الشباب الذي كان يعتقد أن تجاوز صادرات شركته مليون أو مليوني دولار يحرمها من الحصول على مساندة الدولة للمشاركة في المعارض، وهو ما تبين عدم صحته بعد التواصل معه ومراجعة المعلومات التي حصل عليها من إحدى شركات تنظيم المعارض التابعة للقطاع الخاص.
وأضاف أن هذه الواقعة تكشف أن المشكلة لا تتعلق فقط بعدم وصول المعلومات إلى الشركات، وإنما أحيانًا بتداول معلومات غير صحيحة، بما يستدعي تكثيف جهود التوعية والتواصل المباشر مع المصنعين والمصدرين.
وأشار إلى دراسة تنظيم لقاءات شهرية مع الشعب الصناعية بمشاركة ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية والجهات المعنية لمناقشة التحديات والاستفسارات وتعريف الشركات بالخدمات والبرامج المتاحة.
وأكد استعداد مسؤولي الوزارة والهيئة والمجالس التصديرية للمشاركة في هذه اللقاءات والنزول إلى مستوى الشعب الصناعية بصورة أكبر، مشددًا على أن نشر المعلومات الصحيحة يتطلب التكرار والاستمرارية، وليس الاكتفاء بعقد اجتماعات عامة على مستوى القيادات أو الاتحادات.
ولفت إلى أن التوعية المسبقة تسهم في تقليص الوقت الذي تستهلكه الجهات الحكومية في الرد على استفسارات الشركات وتصحيح المعلومات غير الدقيقة وتوضيح الإجراءات، بما يتيح للمسؤولين التركيز بصورة أكبر على تطوير المبادرات والخدمات وتنفيذ المهام الأساسية.
وأكد البيلي أن التصدير يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية نمو الشركات المصرية، وليس مجرد خطة بديلة تلجأ إليها عندما تواجه تراجعًا في الطلب بالسوق المحلية، موضحًا أن الشركات التي تستهدف النمو والتوسع يتعين عليها العمل بالتوازي في السوقين المحلية والخارجية.
وأضاف أن التصدير لا يخدم فقط زيادة المبيعات، وإنما ينعكس أيضًا على تطوير أداء الشركة داخل السوق المحلية من خلال الالتزام بمعايير الجودة العالمية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين القدرات التنافسية.
وأوضح أن دخول الأسواق الخارجية يفرض على الشركات تطوير منتجاتها والارتقاء بمستويات الجودة والإنتاجية، كما يتيح تنويع الأسواق ومصادر الإيرادات والحد من الاعتماد الكامل على تطورات السوق المحلية..مشددا على أن التصدير يمثل استراتيجية للنمو والتوسع الإنتاجي وتحسين الجودة وبناء شبكة من العلاقات مع سلاسل الإمداد العالمية، وليس مجرد وسيلة لتصريف فائض الإنتاج أو التعامل مع الأزمات.
واستعرض رئيس الهيئة رحلة المصدر المصري من المصنع إلى الأسواق العالمية، موضحًا أنها تمر بعدة محطات تتكامل خلالها أدوار الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والمجالس التصديرية، بما يساعد الشركات على تحديد الجهة التي يمكنها التوجه إليها في كل مرحلة من مراحل العملية التصديرية.
وأوضح أن المحطة الأولى تبدأ بالتعرف على السياسة الاستثمارية للدولة والحوافز المقدمة للمشروعات الموجهة للتصدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئات الاقتصادية الأخرى، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يساعد المستثمر على اختيار الموقع المناسب لمصنعه وفقًا لطبيعة النشاط والأسواق المستهدفة واحتياجات سلاسل الإمداد وتكاليف النقل والشحن.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد تفضل إقامة مصانعها بالقرب من التجمعات الصناعية الكبرى لاستكمال سلاسل الإمداد والاستفادة من وجود الصناعات المغذية وموردي مستلزمات الإنتاج، بينما قد ترتبط اختيارات شركات أخرى بالقرب من الموانئ والمراكز اللوجستية لتقليل زمن وتكلفة الشحن.
واستشهد بأهمية إقامة المشروعات بالقرب من ميناء شرق بورسعيد أو المناطق المرتبطة بخطوط النقل البحري وخدمات الرورو بالنسبة للشركات التي تستهدف الأسواق الأوروبية، بما يتيح وصول المنتجات إلى تلك الأسواق خلال فترات زمنية أقل.
وأضاف أن المحطة الثانية تتعلق بالتأهيل الفني والمهني للشركات والعاملين بها من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن مركز تدريب التجارة الخارجية يؤدي دورًا مهمًا في إعداد وتأهيل أخصائيي التصدير، من خلال برامج متخصصة تتناول إدارة عمليات التصدير والتسعير ومصطلحات التجارة الدولية وإجراءات الشحن والنقل واشتراطات ومعايير الجودة العالمية.
وأشار إلى أن البرامج التدريبية تشمل متطلبات الأسواق الخارجية خاصة الأسواق التي تفرض اشتراطات بيئية وفنية جديدة، ومنها متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبصمة الكربونية، إلى جانب كيفية الوصول إلى قواعد البيانات التجارية وإجراء البحوث التسويقية والتعرف على الفرص التصديرية والأسواق المستهدفة.
ولفت إلى أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف إتاحة برامج تدريبية مجانية للشباب والخريجين في المحافظات، بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة في مجال التصدير.
وأكد أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أعلن في أكثر من مناسبة إتاحة برامج تدريبية مجانية للشركات المصرية الراغبة في إعداد وتأهيل أخصائيي تصدير، بما يسهم في سد الفجوة المتعلقة بنقص الكوادر المتخصصة داخل الشركات.
وأوضح أن المحطة الثالثة ترتبط بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، حيث تحتاج الشركات إلى معرفة نسب المكون المحلي المطلوبة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والأسواق المختلفة، ومنها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأشار إلى أن قطاع الاتفاقيات التجارية والتمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يؤدي دورًا رئيسيًا في توعية الشركات بقواعد المنشأ والاشتراطات المرتبطة بالاتفاقيات التجارية، إلى جانب دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تعريف المصدرين بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمتلك معامل معتمدة دوليًا تتيح إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة للمنتجات المصرية الراغبة في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية واللاتينية والأفريقية وغيرها، بما يساعد على اعتماد المنتجات وتسهيل دخولها إلى الأسواق المستهدفة.
وأشار البيلي إلى أن المحطة الرابعة تتعلق بدراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية، موضحًا أن الشركات تحتاج إلى معرفة الأسواق الأكثر طلبًا على منتجاتها وطبيعة المنافسة والفرص المتاحة، إلى جانب إعداد خطة تسويقية تتناسب مع خصائص كل سوق.
وضرب مثالًا بشركة تعمل في إنتاج الفراولة المجمدة، موضحًا أنها تحتاج إلى تحديد الأسواق التي تستورد هذا المنتج، والتعرف على حجم الطلب والاشتراطات الخاصة بالاستيراد والمنافسين والأسعار السائدة، إلى جانب وضع خطة ترويجية للوصول إلى المستوردين والموزعين.
وأوضح أن هيئة تنمية الصادرات تؤدي دورًا مهمًا في مساعدة المصدرين على إعداد الدراسات التسويقية والتعرف على الأسواق الخارجية، إلى جانب منصة التجارة الخارجية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التي أُطلقت مؤخرًا لتوفير قاعدة بيانات تساعد الشركات على دراسة الأسواق والفرص التصديرية.
وأكد أهمية المنصة باعتبارها أداة توفر الوقت والجهد الذي كانت الشركات والمصدرون يبذلونه سابقًا في البحث عبر عدد كبير من قواعد البيانات والمواقع المختلفة للحصول على المعلومات التجارية.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج تمثل أحد المصادر المهمة للمعلومات المتعلقة بالأسواق، إذ يمكن للشركات التواصل مع المكتب التجاري في الدولة المستهدفة للحصول على بيانات عن اشتراطات الاستيراد والمعايير المطلوبة والفرص التصديرية وطبيعة المستهلكين.
وأضاف أن الجهات التي يمكن للشركات الاستفادة منها في هذه المرحلة تشمل هيئة تنمية الصادرات والتمثيل التجاري واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و«إكسبولينك»، مؤكدًا أن تعدد الجهات يتيح بدائل متعددة ومتكاملة للحصول على الخدمات .
وأوضح البيلي أن المحطة التالية ترتبط بأدوات التسويق والترويج الخارجي التي توفرها الدولة للشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تؤدي دورًا رئيسيًا في مساندة المصدرين للتعريف بمنتجاتهم والتواصل مع المستوردين في الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن المعارض الخارجية تأتي في مقدمة هذه الأدوات، حيث تعمل الهيئة على إعداد خطة سنوية للمشاركة في المعارض الدولية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية والتمثيل التجاري.
وأوضح أن إعداد الخطة يبدأ بمخاطبة الجهات المختلفة والشركات الأعضاء بها للتعرف على المعارض التي ترغب في المشاركة فيها خلال العام التالي، ثم تجميع المقترحات وإعداد قائمة أولية موسعة، قبل إخضاعها للدراسة والمراجعة واختيار المعارض الأكثر ملاءمة لاحتياجات القطاعات التصديرية.
وأشار إلى أن القائمة النهائية تُعرض على لجنة خطة المعارض ثم مجلس إدارة الهيئة، الذي يضم ممثلين عن الجهات المعنية والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، قبل رفعها إلى الوزير المختص لاعتمادها.
وأكد أهمية مشاركة اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية في تحديد المعارض التي تحتاج الشركات إلى المشاركة فيها، باعتبارها الأقدر على تحديد الأسواق والفعاليات التي تحقق قيمة مضافة للقطاعات المختلفة.
وأوضح أن دور الهيئة لا يقتصر على تنظيم الجناح الوطني المصري داخل المعارض الخارجية، من خلال توفير المساحات والتصميمات والتجهيزات والخدمات اللوجستية، وإنما يمتد إلى تقديم المساندة المالية للشركات المشاركة ضمن الجناح المصري المجمع.
وكشف أن الدولة تتحمل 60% من تكلفة مشاركة الشركات من خلال الأجنحة الوطنية المصرية، بينما تتحمل الشركة 40% فقط، موضحًا أن المساندة تشمل إيجار مساحة العرض والتصميمات والديكورات وتنفيذ الأجنحة وشحن المنتجات والدعاية والإعلان.
وأضاف أن الشركات تسدد حصتها فقط من البداية، بدلًا من سداد كامل التكلفة ثم انتظار رد نسبة المساندة لاحقًا، بما يوفر السيولة ويشجعها على زيادة مشاركاتها الخارجية.
ولفت إلى أن الشركات التي تختار المشاركة بصورة منفردة يمكنها الاستفادة أيضًا من برامج المساندة وفقًا للقواعد والشروط المنظمة، موضحًا أن بعض البرامج تتيح رد قيمة إيجار المساحة بنسبة تصل إلى 100%، باعتبارها الحد الأقصى للمساندة في حالات المشاركة الفردية، مع اختلاف النسب وفقًا للضوابط المعمول بها.
وشدد على أن الهيئة تشجع الشركات على الاستفادة من المشاركة ضمن الأجنحة الوطنية المصرية، لما توفره من مزايا تنظيمية وتمويلية وترويجية، فضلًا عن تعزيز حضور المنتجات المصرية تحت مظلة واحدة في الأسواق الخارجية.
وأكد رئيس الهيئة أن البعثات التجارية تمثل أداة أخرى لا تقل أهمية عن المعارض الدولية في دعم الصادرات، خاصة في الأسواق التي لا تتوافر بها معارض دولية متخصصة أو لا تمثل المعارض فيها وسيلة كافية للوصول إلى المستوردين.
وأوضح أن الهيئة تنظم هذه البعثات بالتعاون مع التمثيل التجاري واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، من خلال تجميع الشركات المصرية العاملة في قطاع أو أكثر والتوجه بها إلى السوق المستهدف لتنظيم لقاءات ترويجية وتجارية.
وأشار إلى أن دور الهيئة يجمع بين التنظيم والمساندة التمويلية، حيث تتحمل الدولة 100% من تكاليف الانتقالات الداخلية للوفود داخل الدولة المستهدفة، إلى جانب تكاليف استئجار قاعات الاجتماعات الثنائية والتجهيزات اللوجستية اللازمة، بما يشمل أنظمة الصوت والصورة والخدمات المصاحبة وشحن العينات.
وأضاف أن تنظيم المعارض والبعثات التجارية بصورة متكاملة يمكن أن يحقق نتائج أكبر، من خلال استغلال المشاركة في معرض دولي لإطلاق بعثة تجارية إلى السوق نفسه بعد فترة قصيرة، بما يضمن استمرار التواصل مع المستوردين وتعزيز فرص التعاقد.
وأوضح أن الهيئة لا تعمل بصورة مباشرة مع الشركات المنفردة في تنظيم البعثات التجارية، وإنما يتم ذلك من خلال الكيانات والجهات المؤسسية التي تنتمي إليها الشركات، مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات.
وأشار البيلي إلى أن بعثات المشترين تمثل إحدى الأدوات المهمة التي توفرها الهيئة لدعم المصدرين، حيث تقوم على استقدام مستوردين أو موزعين أو وكلاء تجاريين من الأسواق الخارجية إلى مصر، للتعرف على المنتجات المحلية وزيارة المصانع وعقد اجتماعات ثنائية مع الشركات المصرية.
وأضاف أن هذه الآلية تكتسب أهمية خاصة في القطاعات التي يصعب نقل منتجاتها إلى الخارج أو عرضها في المعارض الدولية، مثل الأثاث والجلود، حيث يمكن دعوة المشترين المستهدفين إلى مصر للاطلاع على المنتجات والقدرات الإنتاجية داخل المصانع.
وأوضح أن الهيئة تتحمل تكاليف إقامة المشتري الأجنبي لمدة ثلاثة أيام في أحد الفنادق، إلى جانب الانتقالات الداخلية منذ وصوله إلى المطار وحتى مغادرته، فضلًا عن تكاليف قاعات الاجتماعات الثنائية والتجهيزات الفنية واللوجستية.
وضرب مثالًا بقطاع الملابس والمنسوجات، موضحًا أن تنظيم معارض متخصصة مثل «ديستنيشن أفريكا» بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات يتيح استقدام المشترين من الخارج للتعرف على المنتجات المصرية وإجراء لقاءات مباشرة مع الشركات العارضة.
وأشار البيلي إلى أن إحدى المحطات المهمة في رحلة المصدر المصري تتضمن الاستفادة من برامج المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن هذه البرامج لا تقتصر على دعم المشاركة في المعارض الخارجية، وإنما تشمل أدوات أخرى لمساندة الشركات وفقًا للأسواق والقطاعات المستهدفة.
وأضاف أن برامج المساندة قد تتضمن دعم الشحن وبعض الحوافز المرتبطة بالأسواق المستهدفة، بما يساعد الشركات على تحمل جزء من تكاليف التوسع الخارجي وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح أن الوصول إلى المشتري الأجنبي وإعداد العرض التصديري المناسب يتطلب الاستفادة من المعلومات والخبرات التي حصلت عليها الشركة خلال مراحل التأهيل ودراسة السوق، إلى جانب دراسة المنافسين والأسعار وشروط التوريد.
وضرب مثالًا بشركة تستهدف تصدير الفراولة المجمدة إلى اليابان، موضحًا أن عليها دراسة أسعار المنتجات المنافسة القادمة من تركيا وتونس وغيرها من الدول المصدرة للمنتج نفسه، حتى تتمكن من تحديد سعر مناسب يضمن لها القدرة على المنافسة.
وأكد أن منصة التجارة الخارجية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يمكن الاستفادة منها في التعرف على الدول المنافسة وحجم صادراتها والأسعار والبيانات التجارية المتاحة، إلى جانب التواصل مع مكتب التمثيل التجاري في طوكيو للحصول على معلومات أكثر تفصيلًا عن السوق اليابانية.
وأشار إلى أن استكمال إجراءات التفاوض والحصول على موافقة المستورد الأجنبي يتطلب التأكد من توافق السعر والمواصفات والكميات وشروط التسليم مع احتياجات العميل..موضحا أن تنفيذ الصفقة بعد الحصول على موافقة المستورد يتطلب تحديد آلية الشحن المناسبة والتعاقد مع شركات النقل واختيار شروط التسليم والتعامل مع المصطلحات التجارية المرتبطة بالنقل والتجارة الدولية.
وضرب مثالًا بشركة مصرية حصلت على طلب من مستورد ياباني لتوريد شحنة تجريبية من الفراولة المجمدة بكمية تتراوح بين طنين وثلاثة أطنان، موضحًا أن الشركة تحتاج إلى تحديد أفضل وسيلة لنقل الشحنة والتعاقد مع شركة شحن مناسبة واختيار شروط التسليم وفقًا لطبيعة الاتفاق التجاري.
وأكد أن نجاح الصفقة الأولى يمثل بداية انتقال الشركة من مرحلة الإنتاج للسوق المحلية إلى مرحلة المنافسة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن وصول المنتج المصري إلى المستهلكين في أسواق مختلفة يمثل إضافة مهمة للشركة والاقتصاد الوطني.
وأكد البيلي أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تتميز بامتلاكها ذراعين رئيسيين للعمل، الأول تنظيمي حكومي يرتبط بمساندة الشركات والمصدرين في تنظيم المعارض والبعثات التجارية وتوفير برامج الدعم والترويج الخارجي، والثاني تجاري يرتبط بإدارة وتشغيل صالات العرض وقاعات المؤتمرات ومراكز الفعاليات والمعارض التي تستضيفها الهيئة داخل مصر.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أدواتها بصورة مستمرة، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات إضافية لصناعة المعارض، بما يعزز القيمة المضافة للمعارض التقليدية ويفتح المجال أمام وسائل جديدة للتواصل بين الشركات والعملاء.
وكشف عن إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية للمعارض في مصر والشرق الأوسط يوم 29 نوفمبر 2026، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، موضحًا أن الشركة تمتلك حقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا المستخدمة في مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن المنصة الجديدة لا تمثل مجرد معرض إلكتروني تقليدي، وإنما تعتمد على إنشاء توأمة رقمية ثلاثية الأبعاد لقاعات المعارض الفعلية، من خلال إجراء مسح رقمي شامل للقاعات باستخدام تقنيات التصوير والمسح ثلاثي الأبعاد، بما يسمح بإنتاج نسخة رقمية مطابقة للموقع الحقيقي.
وأضاف أن الزائر سيتمكن من مشاهدة قاعة المعرض عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول والتجول داخلها بصورة تحاكي وجوده الفعلي في المكان، مع إمكانية مشاهدة الأجنحة والشركات والمنتجات المعروضة بصورة ثلاثية الأبعاد.
وأشار إلى أن الشركات المشاركة ستتمكن من اختيار مساحة العرض المناسبة داخل القاعة الافتراضية، سواء كانت 9 أمتار مربعة أو 12 مترًا مربعًا أو غيرها من المساحات المتاحة، ثم اختيار التصميم المناسب للجناح وتجهيزه بالأرفف والشاشات والمواد التعريفية، وإضافة روابط الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وغرف المحادثات للتواصل مع الزوار والعملاء.
وأكد أن هذه التجربة تتيح للعارضين تقديم منتجاتهم وخدماتهم بصورة تفاعلية، كما تمنح المشترين والمستوردين فرصة التجول داخل المعرض ومشاهدة الشركات المختلفة والتواصل معها دون الحاجة إلى الوجود الفعلي داخل قاعات العرض.
وأوضح أن المنصة تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه صناعة المعارض عالميًا، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية وصعوبة السفر والحصول على التأشيرات في بعض الأحيان، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الانتقال والشحن، التي قد تمنع بعض الشركات أو المشترين من المشاركة في المعارض الدولية أو الفعاليات المقامة داخل مصر.
وأضاف أن المعرض الرقمي التفاعلي يمثل امتدادًا للمعرض الفعلي وليس بديلًا عنه، إذ يتيح للشركات التي لم تتمكن من السفر أو المشاركة الفعلية الاستفادة من فرص العرض والتواصل، كما يسمح باستمرار المعرض بعد انتهاء أيام انعقاده التقليدية.
وأشار إلى أن المعارض الفعلية تستمر عادة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام أو أسبوع، بينما تتيح المنصة الرقمية إمكانية استمرار التفاعل لمدة أسبوعين إضافيين أو لفترات أطول وفقًا لطبيعة الفعالية، بما يطيل فترة استفادة الشركات من مشاركتها ويزيد فرص الوصول إلى المشترين.
وشدد على أن الهدف من المنصة هو استكمال منظومة المعارض التقليدية وإضافة أدوات جديدة إليها، وليس إحلال المعارض الافتراضية محل المعارض الفعلية، مؤكدًا أن الجمع بين التجربتين يحقق فرصًا أوسع للترويج والتواصل التجاري.
وأوضح البيلي أن الهيئة أجرت دراسات بشأن طبيعة زوار المعارض، كشفت عن وجود شريحة من الشباب، خاصة الفئات العمرية بين 18 و30 عامًا، لا تحظى المعارض التقليدية بالنسبة نفسها من اهتمامها، رغم أنها تمثل شريحة مهمة من المستهلكين والإنفاق على الأنشطة التجارية والترفيهية.
وأضاف أن هذه الفئة تعتمد بصورة كبيرة على التطبيقات الرقمية ومنصات التسوق الإلكتروني، وتفضل إنجاز احتياجاتها من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن البيع والمعارض.
وأشار إلى أن المنصة التفاعلية الجديدة تستهدف الوصول إلى هذه الشريحة من خلال إتاحة تجربة رقمية تسمح للشباب بالتجول داخل قاعات المعارض واكتشاف المنتجات ومشاهدة الأجنحة والتفاعل مع الشركات والشراء والدفع إلكترونيًا، بما يساعد على زيادة قاعدة زوار المعارض والوصول إلى شرائح استهلاكية جديدة.
وأكد أن المنصة يمكن استخدامها أيضًا في عرض الخدمات والمنتجات غير السلعية، بما يتيح للشركات العاملة في القطاعات الخدمية والتكنولوجية المشاركة في المعارض الافتراضية إلى جانب الشركات الصناعية والإنتاجية.
وكشف رئيس الهيئة عن العمل على إطلاق تطبيقات رقمية لإدارة الفعاليات والمعارض، بما يتيح للمنظمين والشركات العارضة الاستفادة من أدوات تحليل البيانات وقياس معدلات التفاعل داخل الأجنحة.
وأوضح أن الهيئة تستهدف توفير تطبيقات يمكن استخدامها في مختلف الفعاليات والمعارض، بدلًا من اضطرار كل منظم إلى تصميم تطبيق مستقل خاص بمعرضه أو الفعالية التي ينظمها.
وأضاف أن التطبيقات الجديدة ستتيح تحليل بيانات الزوار ومعرفة أعداد الأشخاص الذين زاروا كل جناح، والفترة الزمنية التي قضوها داخله، ومقارنة معدلات التفاعل بين الأجنحة والشركات المنافسة.
وأشار إلى أن هذه البيانات تساعد الشركات على التعرف على مدى اهتمام الزوار بمنتجاتها وتحديد طبيعة الجمهور الذي زار الجناح، وما إذا كان مستوردًا أو موزعًا أو مستهلكًا نهائيًا أو مجرد زائر يبحث عن معلومات.
وأكد أن تحليل هذه البيانات يوفر قيمة اقتصادية وتسويقية مهمة للشركات والمنظمين، إذ يمكن استخدامه في تقييم نتائج المشاركة وتحديد نقاط القوة والضعف وتطوير خطط التسويق والترويج في المعارض المقبلة.
واختتم البيلي بالتأكيد على أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تعمل على تطوير دورها في دعم الشركات المصرية بمختلف أنشطتها الإنتاجية والخدمية، من خلال توفير أدوات تنظيمية وتمويلية وتكنولوجية متكاملة، بما يساعد على زيادة فرص الترويج للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، وتعزيز استفادة مجتمع الأعمال من الإمكانات التي تتيحها الدولة لدعم التصدير والتوسع في الأسواق العالمية.