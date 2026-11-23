التراث والذكاء الاصطناعي قضية مهمة تجمع الماضي بالحاضر.. فالتراث ذاكرة حية تختزن إبداع وفنون وعلوم الشعوب وتجاربها وقيمها كما يعتبر مصدرا مهما لاستلهام المستقبل.. من الناحية الأخرى فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تقني بل أصبح أداة قادرة على إعادة تشكيل علاقتنا بكل شيء من حولنا بما يشمل التراث والمعرفة.

ومن هنا لم يعد السؤال هو كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث فقط وإنما كيف نجعله شريكا في حمايته وتوثيقه وإتاحته للأجيال الجديدة دون المساس بأصالته أو تشويه حقائق التاريخ.

هذا ما ناقشته مع نخبة من الباحثين والعاملين في مجالات التراث والذكاء الاصطناعي خلال ندوة "التراث في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات عالمية" وشهدت حوارا ثريا حول مستقبل التراث في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.. فالتراث المادي وغير المادي يمثلان منظومة متكاملة تشمل المباني التاريخية والآثار والمخطوطات إلى جانب الحرف التقليدية والعادات والتقاليد وفنون الأداء والحكايات الشعبية وأنماط الحياة المختلفة.

فإذا تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي واستعادة الذاكرة.. نجد أن التقنيات الحديثة تتيح فرصا واسعة لتطوير أدوات حماية التراث من خلال إعادة بناء المباني التاريخية افتراضيا واستكمال الأجزاء المفقودة من التماثيل والزخارف وتحليل المخطوطات والنقوش والاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد في دعم أعمال المسح والحفائر الأثرية.. كما تفتح هذه التقنيات آفاقا جديدة للسياحة الثقافية الرقمية.. من خلال تجارب تفاعلية تتيح للجمهور اكتشاف الحضارات وفهم سياقاتها التاريخية بما يتجاوز حدود الزيارة التقليدية للمتاحف والمواقع الأثرية الى التفاعل والتجربة مع المواقع والعناصر التراثية.. لكن الأهم في هذه القضية هو بناء ذاكرة رقمية موثوقة تحفظ المعلومات وتربط القطع الأثرية بسياقاتها التاريخية وتضمن إتاحتها للباحثين والجمهور.

لذا أرى أن الوقت قد حان لإعادة النظر إلى التراث باعتباره موردا اقتصاديا وليس مجرد عبء مالي على الدولة.. فإعادة توظيف المباني التاريخية في أنشطة ثقافية وسياحية وتجارية.. مع الحفاظ على قيمتها المعمارية والتاريخية.. تساهم في خلق فرص العمل وتنشيط السياحة والصناعات الإبداعية.. وهنا يستطيع الذكاء الاصطناعي دعم اقتصاديات التراث عبر تطوير الخدمات وتحليل احتياجات الزوار وابتكار منتجات وتجارب ثقافية جديدة.

دائما نقول أن الأصالة أولا وأن التكنولوجيا وسيلة.. وهذه حقيقة لا يمكن أن نحيد عنها ونحن نتحدث عن التراث في عصر الذكاء الاصطناعي.. فرغم هذه الفرص الرقمية التكنولوجية المتسارعة تظل هناك تحديات تتعلق بالتزييف الرقمي والأخطاء التاريخية التي قد تنتجها الخوارزميات. لذلك يجب وضع ضوابط علمية وأخلاقية تميز بين الحقائق الموثقة وإعادة البناء الافتراضي مع إبقاء قرارات الترميم والحماية في يد المتخصصين كخطوة نهائية لاعتماد أي استخدامات للذكاء الاصطناعي في مجال التراث.

فمصر تمتلك رصيدا تراثيا كبيرا يؤهلها للاستفادة من هذه التحولات شريطة تبني رؤية وطنية تربط حماية التراث بالابتكار والتنمية المستدامة.

إننا لسنا أمام اختيار بين الحفاظ على التراث ومواكبة التكنولوجيا.. بل أمام مسؤولية الجمع بينهما.. فالتراث أحد أهم مواردنا الثقافية والسياحية والاقتصادية التي تتطلب اهتمام أكبر للحفاظ عليه.