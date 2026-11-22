كشفت الفنانة روجينا تفاصيل الأزمة التي عاشتها مع والدها؛ بسبب رغبتها في دخول مجال التمثيل، موضحة أن خلافهما وصل إلى حد القطيعة لسنوات، بعدما رفض اختيارها الفني، ووضعها أمام مفاضلة بينه وبين العمل بالتمثيل.

روجينا: تمسكت بحلمي الفني رغم خسارة علاقتي بوالدي

وقالت روجينا، خلال استضافتها في بودكاست «قصتي»، إن والدها رفض دخولها مجال التمثيل، ووضعها أمام اختيار صعب عندما قال لها: «يا أنا يا التمثيل»، وهو ما تسبب في خلاف كبير بينهما.

وأضافت أن الأزمة تصاعدت بعدما سافر والدها إلى إيطاليا، وانقطعت علاقته بها تمامًا، لتعيش فترة من القطيعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتها، مشيرة إلى أنها لم تستطع مسامحته على موقفه، رغم مرور السنوات.

وأكدت الفنانة أنها لا تشعر بالندم تجاه قرارها التمسك بحلمها الفني، حتى وإن كان الثمن خسارة علاقتها بوالدها، قائلة: «سعيدة بكل قرار أخدته في حياتي، حتى لو القرار ده خسرت فيه ناس.. ومش أي ناس، أبويا».

وأوضحت روجينا أن ملجأها الأول والأخير هو الله- سبحانه وتعالى-، مؤكدة رضاها عن القرارات التي اتخذتها في حياتها، حتى تلك التي كلفتها خسارة أشخاص مقربين منها.