كشف اللواء احتياط إليعازر «تشيني» ماروم، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية والباحث بمركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية، من أن إيران قد تتجه إلى تكثيف مساعيها لامتلاك سلاح نووي، في ظل ما وصفه بالأزمات الاقتصادية والاستراتيجية التي تواجهها، معتبرًا أن السلاح النووي يمثل ورقة الردع الأهم المتبقية أمام النظام الإيراني.

وقال ماروم، خلال لقاء إذاعي، إن طهران تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا، مدعيًا أنها فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وأن اقتصادها يمر بأزمة عميقة، لكنه شدد على ضرورة عدم الاستهانة بقدراتها أو تجاهل احتمالات تصعيدها.

وأضاف أن القيادة الإيرانية لديها دافع قوي للحصول على سلاح استراتيجي يضمن ردع إسرائيل، محذرًا من أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية التي تستبعد وجود تهديد وجودي حاليًا من إيران لا تعني امتلاك صورة كاملة عن قدراتها ونواياها.

إمكانية تطوير أسلحة كيميائية

وتطرق القائد السابق للبحرية الإسرائيلية إلى احتمالات لجوء إيران إلى تطوير أسلحة كيميائية، مشيرًا إلى أن المرشد الإيراني السابق علي خامنئي كان يعارض استخدامها، على خلفية تجربة الحرب العراقية الإيرانية.

ورغم تقديره أن امتلاك إيران أسلحة كيميائية يشكل احتمالًا بعيدًا، فإنه حذر من إمكانية إنتاجها خلال فترة قصيرة نسبيًا، معتبرًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تجهيزها وتركيبها على الصواريخ.

إسقاط النظام الإيراني هدف استراتيجي

وفيما يتعلق بالأهداف الإسرائيلية تجاه إيران، رأى ماروم أن إسقاط النظام الإيراني لا ينبغي أن يكون هدفًا عسكريًا مباشرًا معلنًا، وإنما جزءًا من رؤية استراتيجية أوسع تتحقق عبر سلسلة من العمليات والهجمات التي تستهدف إضعاف النظام وقدراته، وصولًا إلى سقوطه في نهاية المطاف.

صعوبات أمريكية في مضيق هرمز

كما أشار ماروم إلى التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في تأمين حرية الملاحة بمضيق هرمز، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع في اعتباره رفض الرأي العام الأمريكي الانخراط في حروب جديدة، إلى جانب تأثير أسعار الوقود على الداخل الأمريكي.

ولفت إلى أن البحرية الأمريكية، رغم قدراتها العسكرية الضخمة، تواجه صعوبات في التعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة والهجمات على السفن، معتبرًا أن تأمين الملاحة يتطلب جهدًا عملياتيًا مستمرًا وتطويرًا متواصلًا لأساليب القتال.

وأضاف أن الهجمات على السفن شهدت زيادة ملحوظة خلال أكتوبر، مشيرًا إلى أن التكيف مع التهديدات البحرية الجديدة يحتاج إلى وقت، حتى بالنسبة للقوات الأمريكية ذات الإمكانات العسكرية الكبيرة.