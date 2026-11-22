كرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة ،والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الفائزين بجوائز الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، وعدد من الشخصيات التي ساهمت في دعم وإنجاح الدورة.





وتضمنت قائمة الجوائز وشهادات التميز ما يلي: في جوائز أفضل عرض مسرحي، فاز بالمركز الأول عرض "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ"، وبالمركز الثاني عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وبالمركز الثالث عرض "ع البيانولا" "إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - كفر الشيخ". وفي جوائز التأليف المسرحي، فازت بالمركز الأول نهى أبو بكر عن نص "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وفاز بالمركز الثاني محمد علي إبراهيم عن نص "ع البيانولا" "إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - كفر الشيخ"، وبالمركز الثالث محمد الهواري عن نص "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ". وفي جوائز الإخراج المسرحي، فاز بالمركز الأول أحمد جاويش عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية"، وبالمركز الثاني محمد الهواري عن عرض "جزيرة العهد" "منتخب إدارة الرياض - إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ"، وبالمركز الثالث محمد عبد الوارث عن عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة".



​وفي جوائز التمثيل، فاز بجائزة أفضل ممثل: بالمركز الأول ياسين رمضان علي عن عرض "آخر المطاف" "منتخب إدارة المطرية - القاهرة"، وبالمركز الثاني أنس محمد حسن عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية"، وبالمركز الثالث محمد رضا فتحي عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية". وفازت بجائزة أفضل ممثلة: بالمركز الأول ريتاج محمد محمود عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، وبالمركز الثاني سما صبري اللقاني عن عرض "ع البيانولا" "منتخب مدارس غرب كفر الشيخ - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية"، وبالمركز الثالث رضوى أشرف فؤاد عن عرض "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ". وفي جوائز السينوغرافيا، فاز بأفضل صورة بصرية "ديكور" شادي قطامش عن عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية"، وبأفضل صورة بصرية "ملابس" رزق الله نبيل ورضوان البوري عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، وبأفضل صورة بصرية "إضاءة" عز حلمي عن عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية". وفي جائزة الموسيقى، فاز بأفضل موسيقي شريف ياسر عن عرض "المتاهة" "منتخب إدارة وسط - إدارة وسط التعليمية - الإسكندرية". كما منحت لجنة التحكيم جائزتي لجنة التحكيم الخاصة لعرض "أرض الخوف" "مدرسة خالد كمال المغربي الثانوية بنات - إدارة القليوبية التعليمية" وعرض "أصدقاء الشمس" "مدرسة الرسالة الحديثة لغات - إدارة جنوب بورسعيد التعليمية".



​وشملت شهادات التميز والجوائز التشجيعية: شهادة التميز لـ ديمة منير عن دورها في عرض "مملكة النحو العربي" "مدرسة زهور الياسمين لغات - إدارة البساتين التعليمية - القاهرة"، وشهادة التميز لعرض "مملكة النحو العربي" للأداء المتقن للغة العربية "مدرسة زهور الياسمين لغات - إدارة البساتين التعليمية - القاهرة"، وشهادة التميز لـ ساندي رامي عن دورها في عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية"، وشهادة التميز لـ منة الله عبد الستار عن دورها في عرض "كحل الجبل" "منتخب مدارس إدارة سوهاج - إدارة شمال التعليمية - سوهاج"، وشهادة التميز لـ حمادة صبري عبد الفتاح البهلوان عن دوره في عرض "بص في ورقتك" "منتخب مدارس رشيد - إدارة رشيد التعليمية - البحيرة"، وشهادة التميز لـ حبيبة محمد جمال عن دورها في عرض "غصن الزيتون" "إدارة الحوامدية التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ ريلاس إبراهيم عن دورها في عرض "الدودونس" "مدرسة الزهور - إدارة طور سيناء التعليمية - جنوب سيناء"، وشهادة التميز لـ مريم محمد عن دورها في عرض "عروس النيل" "إدارة غرب التعليمية - القاهرة"، وشهادة التميز لـ مريم حمدي السكري عن دورها في عرض "جزيرة العهد" "إدارة الرياض التعليمية - كفر الشيخ"، وشهادة التميز لـ مالك الزغبي عن دوره في عرض "أصدقاء الشمس" "مدرسة الرسالة الحديثة لغات - إدارة جنوب بورسعيد التعليمية - بورسعيد"، وشهادة التميز لـ نور محمد عن دوره في عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ عبد الله محمد عن دوره في عرض "صخب الذهب" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ إيهاب رجائي رمضان عن دوره في عرض "آخر المطاف" "إدارة المطرية - القاهرة"، وشهادة التميز لـ سيد محمد عن دوره في عرض "سوبر بيبي" "إدارة الدقي التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز لـ علي عبد العزيز سعد عن دوره في عرض "قلب كبير" "إدارة غرب التعليمية - الإسكندرية".



​كما تضمنت شهادات التميز: شهادة التميز في النص المسرحي لـ هاني قدري عن نص "سوبر بيبي" "إدارة الدقي التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز في الإعداد الموسيقي للمخرج مصطفى محمود عن عرض "آخر المطاف" "إدارة المطرية - القاهرة"، وشهادة التميز في الماكياج لـ مريم التهامي حسن عن عرض "مدينة الظلال" "مديرية الغربية التعليمية - الغربية"، وشهادة التميز في تصميم الاستعراضات لـ إسراء فوزي ورضوى عماد وآلاء جمال عن عرض "ذات الرداء الأحمر" "مدارس الدلتا الدولية لغات - إدارة طلخا التعليمية - الدقهلية"، وشهادة التميز في تصميم الاستعراضات لـ آيات السيد محفوظ عن عرض "لمتنا الحلوة" "مدرسة رولان - إدارة المنتزة التعليمية - الإسكندرية"، وشهادة التميز للطالب أيمن نور عن عرض "كحل الجبل" "منتخب مدارس إدارة سوهاج - إدارة شمال التعليمية - سوهاج"، وشهادة التميز لـ محمد جاويش عن ألحان عرض "ع البيانولا" "إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - كفر الشيخ"، وشهادة التميز في الديكور لـ مهاب أحمد ورانيا محمد عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، وشهادة التميز في الديكور لـ شيماء حسن عن عرضي "صخب الذهب والغابة" "مدرسة الصفا الخاصة - إدارة بولاق التعليمية - الجيزة"، وشهادة التميز في الدعاية لـ رحاب مسعد عن عرض "مدينة العرائس" "مدرسة القديس أغسطينوس الفرير - إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية - الغربية"، إضافة إلى الجوائز التشجيعية للأداء الجماعي لعروض: "أرض الذهب" "مدرسة سعد زغلول الفكرية ومدرسة جبل الزيتون - إدارة غرب التعليمية - الإسكندرية"، و"شجرة الدر" "مدرسة النور للمكفوفين - إدارة الدقي التعليمية - الجيزة".

كما كرم الوزيران ومحافظ القاهرة عددًا من المبدعين، حيث اشتملت قائمة المكرمين على: "اسم الفنان الراحل عدلي كاسب، اسم الفنان الراحل سيد الملاح، الفنان نضال الشافعي، الفنان محمد جمعة، الفنانة زنوبة حافظ، السيدة جيهان نور، والسيدة حنان سليمان".