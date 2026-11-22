شهد حفل ختام فعاليات الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري اليوم ، إعلان لجنة التحكيم لتوصياتها في ختام الدورة الأولى للمهرجان

حيث ثمّنت اللجنة وأثنت على التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل الارتقاء بفكر ووجدان نشء وشباب مصر، كما أشادت بالمستوى الجيد والمتميز للعروض المسرحية المشاركة، ووجهت الشكر لأعضاء لجنة المشاهدة على اختياراتهم التي أبرزت ما تضمنته العروض من قيم تربوية وفنية وجمالية.



​ورحبت اللجنة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العملية المسرحية بوصفها أدوات مساعدة ومحفزة للإبداع والابتكار، مع الالتزام بالإفصاح عن طبيعة استخدامها والعناصر التي تمت الاستعانة بها احترامًا لمبادئ الأمانة العلمية والفنية وحقوق الملكية الفكرية، وبما يضمن أن تظل التقنيات الحديثة وسيلة لدعم خيال الطلاب لا بديلًا عن إبداعهم الفني

كما أكدت اللجنة على أهمية استخدام اللغة العربية الفصحى السليمة في العروض المسرحية بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء وتنمية الذوق اللغوي والجمالي لدى الطلاب، مع الابتعاد عن الركاكة اللغوية والألفاظ والتعبيرات التي تتنافى مع جمال اللغة العربية والقيم التربوية والذوق العام.





​وثمنت اللجنة الدورات التدريبية لاختصاصي وموجهي التربية المسرحية التي نفذها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ضمن فعاليات المهرجان، وأوصت بمزيد من التوسع فيها بهدف التعريف بالمسرح المدرسي وأنواعه وتياراته العالمية ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب أن يحظى النشاط الثقافي والفني بمكانة موازية للنشاط الرياضي انطلاقًا من تخصيص درجات له وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يمتد التنافس في مجال العروض المسرحية ليشمل محوري المسرح المدرسي ومسرحة المناهج أسوة بمسابقة التأليف المسرحي.



​وأكدت اللجنة أهمية مشاركة الفرق الفائزة في المهرجانات الفنية والاحتفالات المختلفة، وتنظيم جولات مسرحية خلال العطلة الصيفية بالتعاون بين الوزارتين لإتاحة هذه التجارب الإبداعية أمام أبناء مصر، كما ثمنت اللجنة الرؤية الفنية في دمج الطلاب ذوي الهمم داخل نسيج العرض المسرحي في تناغم يجسد أسمى معاني المشاركة والمواطنة على خشبة المسرح، مع التوصية بتقديم مكافآت مالية للفائزين تقديرًا وتشجيعًا لهم لمزيد من الارتقاء بقدراتهم الثقافية والفنية في مجال المسرح المدرسي.

​يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المدرسي يُقام بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابعة لقطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، والهيئة العامة لقصور الثقافة الشريك الإستراتيجي للمهرجان، برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسؤولية والانتماء، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن تعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.