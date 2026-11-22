تتصدر أسعار الذهب اهتمامات المواطنين في مصر، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الزواج، إلى جانب المستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر لاتخاذ قرارات تتعلق بالادخار وحفظ قيمة الأموال.

وتختلف أسعار الذهب وفقا لنوع العيار ودرجة نقائه، كما تتباين أسعار البيع والشراء، وهو ما يجعل متابعة آخر تحديثات سوق الصاغة أمرا مهما قبل إتمام أي معاملة، خاصة أن السعر النهائي للمشغولات يتضمن تكاليف إضافية مثل المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث المستويات التالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار أو الوحدة سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,365 جنيها 6,295 جنيها

عيار 21 5,570 جنيها 5,510 جنيهات

عيار 18 4,775 جنيها 4,725 جنيها

عيار 14 3,715 جنيها 3,675 جنيها

الجنيه الذهب 44,560 جنيها 44,080 جنيها

الأونصة بالجنيه 197,995 جنيها 195,865 جنيها

الأونصة بالدولار 3,532.82 دولار

أسعار الذهب

الفرق بين أعيرة الذهب واستخدامات كل منها

تتفاوت أسعار الذهب باختلاف نسبة الذهب الخالص الموجودة في كل عيار، فكلما ارتفعت درجة النقاء زادت قيمة الجرام، كما ينعكس ذلك على طبيعة الاستخدامات في صناعة المشغولات والسبائك.

ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل السوق المصرية، نظرا لانتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين عليه عند الشراء والبيع، خاصة في تجهيزات الزواج والادخار.

أما عيار 24 فيتميز بارتفاع نسبة الذهب الخالص داخله مقارنة ببقية الأعيرة، ولذلك يستخدم بصورة أساسية في صناعة السبائك الذهبية التي يقبل عليها الراغبون في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب كأحد أشكال الادخار.

ويحظى عيار 18 باهتمام الباحثين عن التصميمات العصرية والموديلات الحديثة، إذ تتيح خصائصه مرونة أكبر في تشكيل المشغولات الذهبية، ما يجعله مناسبا للعديد من الأشكال والتصميمات المتنوعة.

العوامل المتحكمة في أسعار الذهب بمصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل محال الصاغة.

كما تؤثر المتغيرات الاقتصادية والتوترات في الأسواق العالمية على اتجاهات المستثمرين، إذ يتزايد اهتمام البعض بالذهب خلال فترات عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر.

وتؤثر حركة الطلب المحلي أيضا على الأسعار، خاصة مع اختلاف معدلات الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية من فترة إلى أخرى.

أسعار الذهب

نصائح قبل شراء الذهب من محال الصاغة

ينبغي للمواطنين متابعة أسعار الأعيرة المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، مع المقارنة بين الأسعار المعلنة لدى محال الصاغة، والتأكد من معرفة قيمة المصنعية والدمغة بصورة منفصلة عن سعر الجرام.

كما يجب الانتباه إلى أن تكلفة المشغولات الذهبية لا تتوقف عند السعر المعلن للذهب فقط، بل تختلف وفقا لنوع القطعة وتصميمها وقيمة المصنعية المقررة عليها، وهو ما يحدد إجمالي المبلغ المطلوب عند الشراء.