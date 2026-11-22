أكد المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن وجود السكان داخل العقار المائل بمدينة السنبلاوين كان من الممكن أن يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، في ظل الحالة التي وصل إليها العقار.

وقال محمد عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن النقابة تتولى تنظيم ممارسة مهنة الهندسة، ومتابعة أداء المهندسين لأعمالهم، والتأكد من الالتزام بالضوابط المهنية والفنية المنظمة للمهنة.

البناء تحت غشراف هندسي يحافظ على أرواح المواطنين

وأشار إلى أن نقابة المهندسين تحرص على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية؛ لضمان تنفيذ أعمال البناء تحت إشراف هندسي سليم، بما يحقق اشتراطات السلامة ويحافظ على أرواح المواطنين.