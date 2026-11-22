يعد التهاب البنكرياس من المشكلات الصحية التى يعاني منها عدد كبير من الأشخاص وتوجد العديد من طرق علاجه في المنزل.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك تشمل العلاجات المنزلية لالتهاب البنكرياس ما يلي:

تعديل العادات اليومية

تناول الأطعمة قليلة الدسم، والإكثار من الفواكه والخضراوات، وشرب كميات كافية من الماء، كلها عوامل تساعد على إبطاء تطور التهاب البنكرياس المزمن و إذا كنت تشرب الكحول أو تدخن، فبإمكان طبيبك أن يرشدك إلى مصادر تساعدك على الإقلاع عن التدخين.

المكملات الغذائية والأدوية

إذا أصبت بقصور البنكرياس الإفرازي، فستحتاج إلى تناول مكملات إنزيمات البنكرياس وقد تحتاج إلى مكملات غذائية وإذا أصبت بداء السكري، فستحتاج إلى الأنسولين.

الإقلاع عن الكحول والتبغ

يمكن أن يساعد تجنب الكحول والتدخين في منع حدوث المزيد من الضرر للبنكرياس.

الجراحة

إذا تسبب الالتهاب الشديد في مضاعفات أو ألم لا يمكن السيطرة عليه، فقد تحتاج إلى جراحة لتصريف قناة البنكرياس المسدودة أو استئصال جزء من البنكرياس وقد يوصي الطبيب باستئصال البنكرياس بالكامل إذا كان متضررًا بشدة ولا يزال يسبب الألم.