شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المسائية، وفقا لآخر الأسعار المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، حيث سجلت العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري 59.62 جنيه للشراء و59.77 جنيه للبيع، وسط تفاوت في مستويات أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة.

وتباينت أسعار صرف اليورو من بنك إلى آخر، وفقا لبيانات التعاملات المعلنة، إذ سجلت بعض البنوك أسعارا متقاربة، بينما اختلفت مستويات الشراء والبيع في عدد من المصارف، من بينها بنك أبو ظبي الإسلامي والمصرف المتحد وبنك كريدي أجريكول، وهو ما يجعل متابعة أسعار اليورو في البنوك أمرًا مهما للراغبين في معرفة أفضل أسعار شراء وبيع العملة الأوروبية.

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وفيما يأتي تفاصيل سعر اليورو اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 في البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية، وفقا للأسعار الواردة في التحديثات المسائية.

كم سجل سعر اليورو اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 في البنك المركزي؟

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.62 جنيه للشراء و59.77 جنيه للبيع، ليعكس السعر المعلن استقرارا نسبيا في قيمة العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري.

ويعد سعر اليورو في البنك المركزي من الأسعار التي تحظى بمتابعة واسعة لدى المتعاملين في سوق الصرف، بالتزامن مع اهتمام المواطنين والمستثمرين بمعرفة أحدث مستويات العملة الأوروبية ومقارنتها بالأسعار المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ما سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.57 جنيه للشراء و59.91 جنيه للبيع، وفقا لآخر الأسعار الواردة في تحديثات التعاملات المسائية.

ويأتي سعر اليورو في البنك الأهلي ضمن مجموعة من البنوك التي سجلت مستويات متقاربة للعملة الأوروبية، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع عن السعر المعلن في البنك المركزي المصري.

كم بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم؟

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 إلى 59.57 جنيه للشراء و59.91 جنيه للبيع، وفقا للأسعار المعلنة خلال التعاملات المسائية.

وسجل بنك مصر بذلك مستويات مماثلة للأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، سواء على مستوى سعر شراء اليورو أو سعر بيعه، وفقا للبيانات الواردة.

ما سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الأحد؟

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.57 جنيه للشراء و59.91 جنيه للبيع، ليأتي متطابقا مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتوضح الأسعار المعلنة تقارب مستويات صرف العملة الأوروبية في هذه البنوك الثلاثة، حيث استقر سعر الشراء عند 59.57 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 59.91 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.57 جنيه للشراء و59.92 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات الأسعار الواردة.

ويقترب سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس من المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، مع اختلاف طفيف في سعر البيع مقارنة بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

كم سجل اليورو في بنك الكويت الوطني اليوم؟

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.57 جنيه للشراء و59.92 جنيه للبيع.

وتتطابق أسعار شراء وبيع اليورو في بنك الكويت الوطني مع الأسعار المسجلة في بنك قناة السويس، وفقا للبيانات الواردة عن التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الشراء 59.57 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 59.92 جنيه.

ما سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان؟

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.55 جنيه للشراء و59.90 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات التداول المعلنة للعملة الأوروبية في البنوك المصرية، مع اختلافها عن الأسعار المسجلة في بعض البنوك الأخرى على مستوى سعري الشراء والبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة الإسلامي

بلغ سعر اليورو في بنك البركة الإسلامي اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.57 جنيه للشراء و59.92 جنيه للبيع.

وتتطابق الأسعار المسجلة في بنك البركة الإسلامي مع مستويات سعر اليورو في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني، حيث استقر سعر الشراء عند 59.57 جنيه، بينما سجل سعر البيع 59.92 جنيه.

كم سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول؟

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.54 جنيه للشراء و59.88 جنيه للبيع، وفقا لآخر الأسعار الواردة في التحديثات المسائية.

وتختلف هذه المستويات عن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، سواء بالنسبة لسعر شراء العملة الأوروبية أو سعر بيعها مقابل الجنيه المصري.

ما سعر اليورو في المصرف العربي الدولي اليوم؟

بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 59.62 جنيه للشراء و59.96 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي بذلك سعر شراء مماثلا للسعر المعلن في البنك المركزي المصري، بينما بلغ سعر البيع 59.96 جنيه وفقا للأسعار الواردة.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 عند 59.28 جنيه للشراء و59.92 جنيه للبيع، وفقا لبيانات التعاملات المسائية.

ويأتي سعر شراء اليورو في المصرف المتحد عند مستوى مختلف عن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، بينما بلغ سعر البيع 59.92 جنيه.

كم بلغ سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 نحو 58.93 جنيه للشراء و59.28 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة أسعار صرف العملة الأوروبية المعلنة في البنوك المصرية، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع مقارنة بالأسعار المسجلة في البنك المركزي المصري وعدد من المصارف الأخرى.

ما أفضل طريقة لمتابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري؟

تتطلب متابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الانتباه إلى سعري الشراء والبيع المعلنين في كل بنك، إذ لا يقتصر الاختلاف بين المصارف على سعر شراء العملة الأوروبية فقط، وإنما يشمل أيضا سعر بيعها.

وتساعد مقارنة الأسعار المعلنة في البنك المركزي المصري والبنوك المختلفة على التعرف على مستويات تداول اليورو في السوق المصرفية، خاصة أن الأسعار الواردة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 تظهر وجود تفاوت بين عدد من البنوك، رغم تسجيل بعضها مستويات متطابقة.

وتظل متابعة التحديثات المسائية لأسعار العملات الأجنبية وسيلة مهمة للتعرف على أحدث أسعار الصرف المعلنة، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون تحركات اليورو أمام الجنيه المصري أو يرغبون في معرفة أسعار العملة الأوروبية في مختلف البنوك.

ملخص سعر اليورو اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026

تظهر أسعار اليورو المعلنة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 استقرارا نسبيا خلال التعاملات المسائية، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع بين البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 59.62 جنيه للشراء، و59.77 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.57 جنيه للشراء، و59.91 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.57 جنيه للشراء، و59.91 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 59.57 جنيه للشراء، و59.91 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 59.57 جنيه للشراء، و59.92 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 59.57 جنيه للشراء، و59.92 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 59.55 جنيه للشراء، و59.90 جنيه للبيع.

بنك البركة الإسلامي: 59.57 جنيه للشراء، و59.92 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 59.54 جنيه للشراء، و59.88 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 59.62 جنيه للشراء، و59.96 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 59.28 جنيه للشراء، و59.92 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 58.93 جنيه للشراء، و59.28 جنيه للبيع.

وبذلك تتوافر صورة تفصيلية لأسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي و11 بنكا ومصرفا، وفقا للأرقام الواردة في تحديثات التعاملات المسائية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.