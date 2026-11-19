شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر صعودا على مدار تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع ارتفاع الدولار في البنوك.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات معلنة من البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس

سجل سعر الدولار اليوم نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع،

سعر اليورو اليوم في مصر

تداول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 58.90 جنيه للشراء و59.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي حوالي 70.70 جنيه للشراء و71.17 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

على عكس باقي العملات الرئيسية، سجل الفرنك السويسري تراجعاً، إذ انخفض إلى 63.75 جنيه للشراء و64.13 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

تراجع سعر الكرونة السويدية إلى 5.29 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 33.68 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

سجل اليوان الصيني نحو 8.05 جنيه للشراء و8.07 جنيه للبيع.

ملخص حركة العملات

ارتفعت أغلب العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الأربعاء، وكان الدولار الأمريكي من أبرز العملات الصاعدة بنسبة 0.186%، في حين سجل الفرنك السويسري والكرونة السويدية تراجعاً أمام العملة المحلية.