أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه للاجتماع مع نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المنعقدة في مدينة شنجن الصينية، وسط ترقب دولي لنتائج اللقاء الثلاثي المرتقب.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستضيف فيه الصين اجتماعًا يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، في لقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع رؤساء الدول الثلاث في قمة ثلاثية رسمية، بما يضفي أهمية خاصة على المباحثات المرتقبة بشأن الملفات الدولية ذات التأثير المباشر على الأمن والاستقرار العالميين.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات عددًا من القضايا الشائكة، في مقدمتها الحرب الأمريكية على إيران، وملف نزع السلاح النووي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والتنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى.

وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى رغبته في مناقشة الحد من الترسانات النووية مع الرئيسين الصيني والروسي، معتبرًا أن مشاركة الدول الثلاث ضرورية لأي تحرك جاد في هذا الملف، باعتبارها صاحبة أكبر الترسانات النووية في العالم.



ويأتي الاجتماع في ظل تباين أولويات الأطراف الثلاثة؛ إذ تسعى واشنطن إلى بحث مستقبل التسلح النووي والتطورات الإيرانية، بينما تركز موسكو على الحرب في أوكرانيا، وتولي بكين اهتمامًا خاصًا بالتجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية والتكنولوجية.

ومن المقرر أن يستضيف شي جين بينج اللقاء الثلاثي، الذي أفاد الكرملين بتخصيص نحو ساعة له، في حين لم تُعلن الأطراف عن اتفاقات مسبقة أو نتائج محددة متوقعة من الاجتماع.

وتتجه أنظار المجتمع الدولي إلى نتائج القمة، في ظل تساؤلات بشأن قدرة القادة الثلاثة على تقريب وجهات النظر حيال الأزمات الدولية، وفتح مسارات جديدة للتفاهم بين القوى الكبرى.