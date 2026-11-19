كشف المطرب عمر كمال عن جانب إنساني من حياته، متحدثا عن الضغوط النفسية والمسؤوليات التي يتحملها، وخوفه المستمر من العودة إلى الفقر بعد سنوات من التعب والاجتهاد في العمل، مؤكدا أنه رغم النجاح الذي حققه، لا يزال يشعر بالإرهاق ويفكر أحيانًا في التوقف عن العمل.

عمر كمال

وقال المطرب عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «فيه يوم كنت جاي من الشغل تعبان، بعت لأمي رسالة على الواتساب وهي في الأوضة اللي جنبي، قلت لها عايزك تحضنيني، وقعدت أعيط».

وأضاف: «قعدت أعيط في حضن أمي لحد ما ارتحت، أنا بخاف أرجع تاني لزمان، وطول الوقت بجتهد من أول ما أصحى من النوم، وطول الوقت بكون عايز أبطل الشغلانة من التعب اللي أنا فيه».

وأوضح: «خايف طول الوقت أرجع تاني للفقر، والمسؤوليات والهموم بقت أكتر عليا دلوقتي، عكس اللي كان زمان وأنا مش معايا».

وتابع: «مسؤولياتي دلوقتي الناس اللي بتاكل عيش من ورايا، الفرقة بتاعتي، غير الناس اللي شغالة معايا، غير الأسرة، وغير الناس اللي بتتبعت ليهم شهريات، وغير العلاج بتاع الناس الغلابة، الناس دي كلها عاملة حسابها عليا».

واستطرد: «بدعي ربنا يديم عليا كرمه وستره، وعملت عمرة كتير أوي، وكل ما أروح السعودية لازم أعمل عمرة، لكن نفسي أحج، وأول دعوة لما شوفت الكعبة إن ربنا يوصل صوتي لكل الناس».https://www.youtube.com/watch?v=2BgK91bBBzM