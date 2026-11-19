أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة روسيا أو الصين في التعامل مع الحرب الدائرة مع إيران، مشددًا على أنه لا يعتزم طلب دعم موسكو أو بكين، في موقف يعكس تمسك إدارته بإدارة المواجهة مع طهران بصورة مستقلة، رغم العلاقات التي تربط البلدين بإيران.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، الخميس، عن ترامب قوله، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، ردًا على سؤال بشأن إمكانية الاستعانة بروسيا والصين للمساعدة في تسوية الأزمة الإيرانية: «لا نحتاج إلى أي مساعدة.. لن أذهب لطلب المساعدة».

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تتواصل فيه تداعيات الحرب على إيران، وسط تحركات دبلوماسية واتصالات دولية تستهدف احتواء التصعيد، إلى جانب استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل الدور الذي تلعبه موسكو وبكين في علاقاتهما مع طهران، إذ ترتبط روسيا بإيران بشراكة استراتيجية وتعاون عسكري، بينما تمثل الصين أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لإيران، وهو ما يجعل مواقف البلدين مؤثرة في الحسابات الدولية المرتبطة بالصراع.

وكان ترامب قد قلل في تصريحات سابقة من حجم المساعدة التي تقدمها روسيا والصين لإيران، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن البلدين يقدمان دعمًا مباشرًا لطهران. لكن تقريرًا لوكالة «رويترز» نشر في أكتوبر الماضي أشار إلى أن تقييمات استخباراتية أمريكية رصدت تقديم البلدين دعمًا عسكريًا لإيران، شمل صورًا للأقمار الصناعية ومكونات تدخل في تصنيع الأسلحة، وهي معلومات لم يتبنها ترامب في تصريحاته العلنية.

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع مشاركته في التحركات الدبلوماسية المرتبطة بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في الصين، وسط اهتمام دولي بمواقف القوى الكبرى من الحرب الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة والتجارة العالمية.

ويعكس موقف الرئيس الأمريكي اتجاهًا إلى عدم إشراك موسكو وبكين في إدارة الأزمة، على الأقل فيما يتعلق بطلب مساعدة مباشرة منهما، دون أن يعني ذلك استبعاد الاتصالات السياسية أو الدبلوماسية مع البلدين بشأن تطورات الصراع.