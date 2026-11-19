كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من طليقها وآخر لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب بالقاهرة .





بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بمحافظة الجيزة) وبسؤالها قررت بتضررها من طليقها (من زواج عرفى) وآخر لقيامهما بتاريخ 4 / الجارى بالتعدى عليها بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المقطم لخلافات سابقة بينهما .

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مالك محل أحذية ، عامل بذات المحل) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وإتهم الأول القائمة على النشر بإبتزازه وتهديده بصور خاصة بهما ومساومته للتحصل منه على مبالغ مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .