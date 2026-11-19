دعت أوكرانيا الولايات المتحدة والصين إلى استخدام نفوذهما لممارسة ضغوط على روسيا من أجل إنهاء الحرب، بالتزامن مع الاستعدادات لعقد اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مدينة شنتشن جنوبي الصين.

ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قوله إن كييف تأمل ألا يبعث الاجتماع المرتقب برسائل خاطئة إلى موسكو، أو يمنح الرئيس الروسي انطباعًا بأن القوى الكبرى تتجه مجددًا إلى تقاسم مناطق النفوذ على حساب الدول الأخرى.

وشدد سيبيها، خلال تصريحات للصحفيين، على ضرورة توجيه ضغوط إلى روسيا لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بمستقبل أوكرانيا لا يمكن اتخاذها دون مشاركة كييف، وأن بلاده يجب أن تكون طرفًا حاضرًا في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص أمنها وسيادتها.

وتتزامن المطالب الأوكرانية مع مؤشرات على تعمق العلاقات بين موسكو وبكين، بعدما كشف مسؤول روسي رفيع المستوى عن وصول التعاون العسكري والتقني بين البلدين إلى مستوى جديد، في تطور يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار الحرب وتزايد التحركات الدبلوماسية المرتبطة بها.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ هجمات استهدفت مصفاتين نفطيتين في جنوب روسيا، خلال يومي الثلاثاء والساعات الأولى من الأربعاء.

وأوضح الجيش، في بيان نشره عبر تطبيق «تليجرام»، أن الهجمات ألحقت أضرارًا بخزانات في مصفاة «إيلسكي»، بينما استهدفت وحدة معالجة النفط داخل مصفاة «أفبسكي»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو تأثير الضربات على عمليات التشغيل.

وتضع هذه التطورات الاجتماع المرتقب في شنتشن أمام اختبار سياسي مهم، في ظل سعي كييف إلى ضمان عدم تحول أي تفاهمات بين القوى الكبرى إلى مسار يتجاوز مصالحها، وتمسكها بضرورة إشراكها في أي جهود تستهدف تسوية النزاع الروسي الأوكراني.