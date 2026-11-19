يلتقى مساء اليوم الخميس منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف نظيره منتخب اليونان فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر.

موعد المباراة

يواجه منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف نظيره منتخب اليونان فى إفتتاحية مباريات مونديال الناشئين المقرر إقامته في قطر في تمام الساعة الـ 6 مساء اليوم الخميس.

ملعب اللقاء

يستضيف ملعب منصور مفتاح بأكاديمية أسباير في قطر مباراة منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم ضد اليونان تحت 17 ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، من المجموعة الأولى، بـ مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم.

طاقم الحكام

يقود اللقاء تحكيما بقيادة المكسيكي روزاريو لوبيز بينويلاس حكما للساحة ويعاونه كلا من جوناثان ماكسيميليانو غوميز أولموس مساعدا اول وليوناردو خافيير كاستيلو رودريغيز مساعدا ثانيا والسعودي محمد سامي حكما رابعا وسعد الصباعي حكما احتياطيا.

موعد المونديال

تحتضن قطر بطولة كأس العالم للناشئين 2026 خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري، إلى الثالث عشر من شهر ديسمبر المقبل.

مجموعة مصر

يشارك منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر وبنما واليونان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واليونان

تذلع مباراة مصر واليونان فى مونديال الناشئين بقطر عبر قنوات الكأس القطرية (الكأس 1 / الكأس HD7) وقنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناة ERT2 Sport اليونانية.

كما تنقل مباراة مصر واليونان فى مونديال الناشئين عبر منصة FIFA ومنصة شوف التابعة لقنوات الكأس.

وجاء تردد قنوات الكأس على نايل سات على النحو التالي: 11919 استقطاب أفقي (H) معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قائمة منتخب مصر لـ الناشئين

تضُم قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم في كأس العالم للناشئين 21 لاعبًا، وتأتي كالآتي:

في حراسة المرمى: مالك عمرو- محمد عبيد- عبد العزيز محمود.

خط الدفاع: محمد السيد- آدم يوسف- أمير حسن- عادل علاء- عزت عبد المعز- محمد جمال.

وسط الميدان: أحمد بشير- عمر عبد الرحيم- سيف كريم- يوسف عبد الله- دانيال تامر- زياد سعودي- أحمد صفوت- أدهم حسيب.

خط الهجوم: خالد مختار- أمير أبو العز- خالد محمود- عبد العزيز خالد.