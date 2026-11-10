منتخب الناشئين يهزم تونس 2-1 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 الفوز على نظيره التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري.

افتتح التسجيل للمنتخب عمر السيد فى الدقيقة التاسعة قبل أن يتعادل آدم الزريبي لمنتخب تونس فى الدقيقة 19 من عمر المباراة ، وفى الشوط الثانى أضاع ناشئو الفراعنة ضربة جزاء ، وفى الدقيقة 90 ينجح نفس اللاعب من إحراز الهدف الثانى للفراعنة ليحقق المنتخب أول ثلاث نقاط له في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام تونس كالتالي: مروان أحمد، محمد عادل، يوسف أنور، حسام حسن، عمار معتمد، الحضري عصام، يوسف علي، زياد مسلم، محمد خالد، خالد حسن، وعمر شابون.