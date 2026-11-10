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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب مصر للناشئين مواليد 2010
منتخب مصر للناشئين مواليد 2010
إسلام مقلد

أعلن عبد الستار صبري، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، التشكيل الأساسي للفراعنة الصغار استعدادًا لمواجهة منتخب تونس، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

وجاء التشكيل الأساسي لـ منتخب مصر مواليد 2010 على النحو التالي:

حراسة المرمى: مروان أحمد

خط الدفاع: محمد عادل، يوسف أنور، حسام حسن، عمار معتمد، 

خط الوسط: الحضري عصام، يوسف علي، زياد مسلم

خط الهجوم: محمد خالد، خالد حسن، عمر شابون.

بدلاء منتخب مصر أمام تونس

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: ياسين نيازي، عمر طارق، ياسين الحاوي، حسين خليفة، عمار عويس، خالد جمال، عمر علاء، ياسين مصطفى، حازم عاطف.

الفراعنة الصغار يبحثون عن نتيجة إيجابية

ويدخل منتخب مصر المواجهة أمام نظيره التونسي بطموح تحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بتصفيات شمال أفريقيا، التي تمثل محطة مهمة نحو التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

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