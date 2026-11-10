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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يلتقط صورة تذكارية مع لاعبي منتخب مصر مواليد 2007

عمر مرموش مع منتخب 2007
عمر مرموش مع منتخب 2007
إسراء أشرف

حرص عمر مرموش، نجم منتخب مصر الأول، على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي منتخب مصر مواليد 2007، داخل مركز المنتخبات الوطنية، عقب وصوله إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للمباريات المقبلة.

ووصل مرموش إلى مصر اليوم الثلاثاء، للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول، وكان في استقباله علي ماهر، المدير الفني للفراعنة، الذي رحب بوجوده ضمن صفوف الفريق قبل مواجهتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري في القاهرة، على أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 17 من الشهر ذاته في مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة علي ماهر، قد استقبل اللاعبين مع انطلاق المعسكر، لبدء التحضيرات للمباراتين المرتقبتين.

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