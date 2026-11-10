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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية القطرية تعلن استمرار جهود الوساطة بين إيران وأمريكا

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية
محمد على

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن جهود الوساطة لا تزال مستمرة للتقريب بين إيران وأمريكا، فيما توجد هناك ردود فعل إيجابية من طرفي الأزمة.

وأضافت الخارجية القطرية: قطر تدين الاعتداءات على السعودية وتؤكد دعمها لكل إجراءات المملكة للحفاظ على أمنها.

ولفتت الخارجية، إلى إنه مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار إغلاق مضيق هرمز، فإن ذلك يضاعف تكلفة الأزمة الجارية بين واشنطن وطهران، ولهذا تعمل قطر دون كلل لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن الأزمة بين واشنطن وطهران.

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن اجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس بالبيت الأبيض اتسم بالإيجابية.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة وصفها بـ«الممتازة» مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحثا خلالها عددًا من المسائل المتعلقة بإيران.


وأشار إلى أن الجميع اتفقوا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن هذا الأمر «غير قابل للتفاوض».

وأكد ترامب ، أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للتحرك إذا طرأ أي تغيير على التطورات في الشرق الأوسط، لكنه اعتبر أن احتمال حدوث مثل هذا التغيير يبدو مستبعدًا للغاية في المرحلة الراهنة.

وقال إن إسرائيل والشرق الأوسط بأسره يحظيان بالحماية من الخطر والتهديدات الإيرانية، مشيرًا إلى وجود «زخم إيجابي» نحو إنهاء الصراع.

وأضاف أن واشنطن ستضمن حماية المصالح الأمريكية في جميع الأوقات، وأن الشعب الأمريكي والعالم سيكونان أكثر أمنًا وأمانًا عند انتهاء المواجهة العسكرية. 

الخارجية القطرية استمرار جهود الوساطة إيران وأمريكا مضيق هرمز إغلاق مضيق هرمز ترامب

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