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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة يشيد بدور اللجنة المصرية في مواجهة المنخفض الجوي

مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة يشيد بدور اللجنة المصرية في مواجهة المنخفض الجوي
مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة يشيد بدور اللجنة المصرية في مواجهة المنخفض الجوي
أ ش أ

 أشاد مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة محمد صالحة، بالدور المشهود للجنة المصرية وتحركاتها لتخفيف تداعيات المنخفض الجوي، مؤكدا أن اللجنة المصرية تعمل حاليا على تجهيز البنية التحتية لاستيعاب هطول الأمطار الغزيرة مع المنخفضات المتوقعة.

وقال صالحة ـ في تصريح خاص لقناة "النيل" للأخبار اليوم الثلاثاء ـ إن اللجنة المصرية منذ بداية عملها في القطاع أنشأت عددا كبيرا من المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من النازحين، وفتحت بعض الطرق، وساعدت البلديات على تشغيل مضخات المياه، وقدمت المواد الإيوائية العاجلة وساعدت بشكل كبير في التخفيف من آثار حدة المنخفض الأخير على القطاع.

وأوضح أن المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع يومي السبت والأحد تسببت في تدمير 70 ألف خيمة داخل القطاع، مشيرا إلى أن هناك ألف موقع داخل قطاع غزة مهدد بالغرق إذا لم تتم الاستجابة الإنسانية الطارئة لتجهيزه.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال مازالت تفرض قيودا على إدخال مواد الإيواء والمساعدات الإنسانية بشكل كامل، موضحا أن ما يزيد على 240 ألف أسرة تضررت بفعل الأمطار، ولم تستطع المنظومة الإنسانية داخل القطاع الاستجابة.

وشدد على ضرورة التحرك السريع قبل تكرار هذه الكارثة، فهناك يوميا مأساة إنسانية تحدث في القطاع بسبب البنية التحتية المتهالكة وضعف الاستجابة الإنسانية للمواطنين.

مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة محمد صالحة تخفيف تداعيات المنخفض الجوي تجهيز البنية التحتية هطول الأمطار الغزيرة

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