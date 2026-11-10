البابا لاوُن الرابع عشر: الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان وليس العكس

أكد بابا الفاتيكان قداسة البابا لاوُن الرابع عشر ، أن الإنسان يجب أن يظل محور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغايتها، مشددًا على أن الاقتصاد ينبغي أن يكون في خدمة الإنسان، وليس الإنسان في خدمة الاقتصاد، وأن العمل يمثل مساهمة مشتركة في بناء المجتمع والمشاركة في عمل الخالق.

جاء ذلك خلال لقائه، ممثلي عالم العمل في الأرجنتين، من عمّال وأرباب عمل ونقابيين وأعضاء في الحركات الشعبية وأساتذة وأفراد من المجتمع الأكاديمي، وذلك في مبنى سان خوسيه بالجامعة الكاثوليكية الحبريّة في الأرجنتين بالعاصمة بوينس آيرس، في إطار زيارته الرسولية إلى البلاد.

وأوضح الأب الأقدس، أن قيمة الإنسان العامل لا ينبغي أن تُختزل في كفاءته أو قدرته الإنتاجية، محذرًا من تحوّل العمل إلى وسيلة للاستغلال في ظل هيمنة فئة محدودة من أصحاب النفوذ، مؤكدًا أن البطالة لا تقتصر آثارها على الحرمان من الدخل، بل تمثل جرحًا لكرامة الإنسان وإقصاءً له عن المشاركة في المجتمع.

ودعا البابا ، إلى ترسيخ مبادئ الخير العام والكرامة الإنسانية والتضامن والعدالة في توزيع خيرات الأرض، مشيرًا إلى أن الأرض وثمارها وُهبت للبشرية جمعاء، وأن الإنسان ليس مالكًا مطلقًا لها، بل مؤتمن عليها ومسؤول عن مشاركتها بعدالة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

وفي حديثه عن مسؤوليات أطراف العملية الإنتاجية، حثّ أرباب العمل على ألا يجعلوا الربح المعيار الوحيد للنجاح، بل أن يوجّهوا استثماراتهم نحو صون كرامة العامل وتحقيق الاستدامة البيئية، كما أكد أهمية دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال، خاصة الفئات المهمشة والعاملين في القطاع غير النظامي، داعيًا السلطات العامة إلى تبني سياسات مستقرة تعزز فرص العمل والإدماج الاجتماعي.

وتناول البابا التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة غير المنظّمة، محذرًا من تأثيرهما المحتمل على عدد كبير من الوظائف، ومشددًا على ضرورة خضوع التكنولوجيا للضوابط الأخلاقية، إذ لا يمكن للخوارزميات أن تحل محل التمييز الإنساني أو القيمة الجوهرية لحضور العامل وجهده.

وفي ختام كلمته، دعا قداسة البابا إلى بناء أرجنتين موحّدة تقوم على الصداقة الاجتماعية، وتتجاوز الانقسام والاستقطاب من خلال الحوار والعدالة، مؤكدًا أنه «لا يوجد عمل صغير في عيني الله»، وأن عظمة العمل لا تُقاس بما ينجزه الإنسان فحسب، بل بالمحبة التي يضعها في كل عمل وكلمة وفكر.

واختتم داعيًا إلى المثابرة في العمل، مع وضع الله في أفق التصرفات والإنسان في قلب الاختيارات، من أجل بناء حضارة المحبة.