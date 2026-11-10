رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع وزير الصحة الليبي سبل التعاون لتطبيق التغطية الصحية الشاملة في ليبيا

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور محمد علي الغوج، وزير الصحة بالحكومة الليبية، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وليبيا في مجال الرعاية الصحية، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي وتطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، بما يدعم جهود ليبيا نحو تطوير نظامها الصحي وتوسيع نطاق التغطية الصحية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتطوير الخدمات بمختلف مستوياتها. كما تناول اللقاء أهمية التعاون العربي المشترك وتكامل الأنظمة الصحية وتبادل التجارب الناجحة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تقديم الدعم الكامل للأشقاء العرب

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تقديم الدعم الكامل للأشقاء العرب، ونقل الخبرات المصرية في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، بما يسهم في دعم جهود تطوير النظم الصحية بالمنطقة، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة قدرات وخبرات متراكمة في بناء وإدارة وتشغيل الأنظمة والمنشآت الصحية الحديثة، واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لدعم الأشقاء الليبيين في تطوير نظامهم الصحي والاستفادة من التجربة المصرية.

وأضاف الدكتور السبكي أن الهيئة جاهزة للتعاون مع الجانب الليبي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتطوير مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والرعاية الصحية الافتراضية، ودعم التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، فضلًا عن نقل الخبرات في تطبيق معايير الجودة وتحقيق الاعتمادات القومية والدولية، بما يدعم بناء نظام صحي متكامل ومستدام في ليبيا، ويسهم في دعم جهود تطبيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار الدكتور السبكي إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير نظم الرعاية الصحية، مؤكدًا دعمها للشراكات التي تسهم في بناء أنظمة صحية قوية ومستدامة، وتعزيز كفاءة وعدالة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

من جانبه، وجه الدكتور محمد علي الغوج الشكر لمصر وقيادتها السياسية وللقيادات بهيئة الرعاية الصحية، تقديرًا لجهودهم في دعم الأشقاء الليبيين، مشيدًا بالتجربة المصرية وما حققته الهيئة من نجاحات في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ومؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا متميزًا بين الجانبين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية بما يسهم في تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين في ليبيا.

وأضاف وزير الصحة الليبي أن التحول والإصلاح الصحي أصبحا من المسائل الجوهرية في ليبيا، مؤكدًا أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي متكامل، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير وإدارة المنظومة الصحية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد في مسار الإصلاح والتطوير الصحي في ليبيا.