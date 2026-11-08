من بورسعيد.. رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مبادرة «يوم للمواطن»

أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبادرة «يوم للمواطن» من محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار توجه الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات الصحية المقدمة وسبل تطويرها.

واستهلت الفعالية بلقاء الدكتور أحمد السبكي مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، أعقبه لقاء موسع بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المنتفعين بخدمات المنظومة، وقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته بالفعالية، أن مبادرة «يوم للمواطن» تأتي باعتبارها أحد مخرجات منتدى مصر 2026، ومحورًا رئيسيًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء هو إتاحة الفرصة للمواطنين والنواب لطرح ما لديهم من مطالب وملاحظات ومقترحات، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المنتفعين.

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات في منظومة التأمين الصحي الشامل لا يعني التوقف عن مراجعة الأداء وتطويره، مؤكدًا أهمية المصارحة والشفافية في مناقشة ما يُطرح من ملاحظات، والعمل على تحديد آليات التعامل معها وفق الإمكانيات المتاحة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية. ووجه بوضع خطة تنفيذية للتعامل مع المطالب والمقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء، ومتابعة نتائجها شهريًا، إلى جانب نشر تقرير أسبوعي على الصفحة الرسمية للمحافظة لاستعراض أنشطة الهيئة وجهودها، مؤكدًا تكرار المبادرة بجميع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن اختيار بورسعيد لبدء المبادرة يأتي تقديرًا لمكانتها باعتبارها أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبوصفها نقطة الانطلاق الرئيسية للمشروع، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الأداء وإضافة المزيد من الخدمات، بما يعزز مكانة بورسعيد كنموذج يُحتذى به في تطبيق المنظومة.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة ومؤسساتها، وأن رأيه يمثل المعيار الحقيقي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن لقاء «يوم للمواطن» يستهدف التعرف على احتياجات المواطنين ومشكلاتهم ومقترحاتهم، والتحقق من مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وباقي هيئات المنظومة، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتكامل وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهدت الفعالية عرضًا تقديميًا للدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، استعرض خلاله أبرز مؤشرات أداء الفرع، موضحًا تقديم الخدمات الصحية لنحو 688 ألف منتفع مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بنسبة تغطية بلغت 85% من سكان المحافظة، من خلال 47 منشأة صحية تضم 10 مستشفيات و13 مركزًا و23 وحدة لطب الأسرة ومركز أشعة، فيما بلغت نسبة المنشآت المعتمدة 93.5%.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الفرع تضم 482 سريرًا داخليًا، و161 سرير عناية مركزة وعناية قلب، و133 ماكينة غسيل كلوي، و27 غرفة عمليات، و67 حضانة، فضلًا عن 42 جهاز أشعة بمختلف التخصصات.

وأضاف أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى سبتمبر 2026 تجاوز 40 مليون خدمة، بواقع نحو 15.1 مليون خدمة بالرعاية الأولية و25 مليون خدمة بالمستشفيات، تضمنت أكثر من 172 ألف عملية جراحية، و2.46 مليون فحص أشعة، و11.37 مليون فحص معملي، مع تحقيق نسبة رضا عام للمنتفعين بلغت 95%، ونسبة 99% لحل الشكاوى.

كما استعرض أبرز الإنجازات المجتمعية للفرع، والتي تضمنت إجراء 224 عملية زراعة قوقعة وقرنية، وتوزيع 521 مستلزمًا حركيًا، وصرف 5,840 سماعة طبية منذ بدء المنظومة، إلى جانب وصول خدمات الفحص المبكر ضمن المبادرات الرئاسية إلى 100 ألف مستفيد.

وتضمن اللقاء نقاشًا موسعًا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمنتفعين، طُرحت خلاله مجموعة من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية، من بينها التوزيع الجغرافي للمنشآت والخدمات، وتعزيز التنسيق بين هيئات المنظومة، وتيسير إجراءات حصول غير القادرين على الخدمات، والاستمرار في تحسين خدمات المراكز والوحدات، وتيسير انتقال المواطنين إلى المنشآت الطبية، إلى جانب عدد من المقترحات المختلفة الأخرى.

وتفاعل الدكتور أحمد السبكي مع ما طرحه النواب والمنتفعون، مؤكدًا أهمية دراسة هذه المطالب والمقترحات والعمل على التعامل معها بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، في إطار خطة تنفيذية محددة ومتابعة دورية لما يتم إنجازه، بما يضمن تحويل ما طُرح خلال اللقاء إلى خطوات عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما شهدت الفعالية عرضًا لآراء وتجارب عدد من المنتفعين بخدمات المنظومة، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى الرعاية الصحية المقدمة، حيث استعرض أحد المنتفعين تجربته في إجراء جراحة قلب مفتوح بمستشفى النصر، مشيدًا بمستوى الرعاية الطبية والتمريضية التي تلقاها خلال فترة علاجه.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مبادرة «يوم للمواطن» تمثل آلية مستمرة للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات الصحية، بما يدعم تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بمستوى رضا المنتفعين في مختلف محافظات تطبيقها.