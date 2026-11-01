قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في إنجاز دولي جديد.. 7 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية تحصد التصنيف الماسي Diamond

التصنيف الماسي (Diamond)
التصنيف الماسي (Diamond)
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية حصول 7 مستشفيات تابعة لها على التصنيف الماسي (Diamond)، وهو أعلى مستويات التميز ضمن جوائز ESO/WSO Angels العالمية لرعاية السكتة الدماغية، عن الربع الثالث من عام 2026، في إنجاز يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ونجاح جهود الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

ويجسد هذا التتويج الدولي كفاءة منظومة رعاية السكتة الدماغية بالهيئة، والالتزام المستمر بتطوير الأداء الإكلينيكي، ورفع جاهزية الفرق الطبية، وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم تدخلات علاجية سريعة وفعالة وفق أحدث المعايير العالمية.

تطبيق «كود السكتة الدماغية» 

وأسهم تطبيق «كود السكتة الدماغية» في تسريع التعامل مع الحالات، من خلال تفعيل مسار عاجل يضمن استدعاء الفريق الطبي المختص، وإجراء التقييم والفحوصات اللازمة، واتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب، وهو ما ساعد على خفض متوسط زمن بدء العلاج إلى نحو 44 دقيقة، بما يعزز فرص التدخل المبكر والحد من المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية.

وشملت المستشفيات الحاصلة على التصنيف الماسي: مستشفى السلام بورسعيد، ومستشفى طيبة التخصصي، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الأقصر الطبي الدولي، ومستشفى الكرنك الدولي، ومستشفى حورس التخصصي بالأقصر. ويأتي حصولها على هذا التصنيف بعد اجتياز مستويي التقييم الذهبي والبلاتيني، وفق مؤشرات دولية تقيس سرعة التشخيص والعلاج، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية، وجودة الرعاية، ودقة توثيق البيانات ومتابعة الأداء.

وثمَّنتت الهيئة جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية وفرق الطوارئ والجودة ومنسقي برنامج السكتة الدماغية بالمستشفيات، مؤكدة استمرار العمل على توسيع تطبيق «كود السكتة الدماغية»، ورفع جاهزية أقسام الطوارئ والأشعة والمعامل والفرق الطبية المتخصصة، وتعزيز التدريب والحوكمة الإكلينيكية والتحسين المستمر، بما يدعم ترسيخ مكانة منشآت الهيئة كنماذج للتميز في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة.

هيئة الرعاية الصحية Diamond التقييم الذهبي الحوكمة الإكلينيكية تدخلات علاجية سريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

دقيق بلدي

ضبط 14 طن زيت و5.3 طن دقيق مدعم و2.4 طن لحوم و2800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

الشيخ رضا عبدالحليم

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية بعنوان «بداية على الطريق»

جامعة أسيوط ضمن العشرة الأوائل عربيًا في مؤشري الأثر البحثي والاستشهادات العلمية وفق تقرير «آرسيف Arcif» لعام 2026

آرسيف 2026.. جامعة أسيوط ضمن العشرة الأوائل عربيًا في الأثر البحثي والاستشهادات العلمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد