في إنجاز دولي جديد.. 7 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية تحصد التصنيف الماسي Diamond

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية حصول 7 مستشفيات تابعة لها على التصنيف الماسي (Diamond)، وهو أعلى مستويات التميز ضمن جوائز ESO/WSO Angels العالمية لرعاية السكتة الدماغية، عن الربع الثالث من عام 2026، في إنجاز يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ونجاح جهود الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

ويجسد هذا التتويج الدولي كفاءة منظومة رعاية السكتة الدماغية بالهيئة، والالتزام المستمر بتطوير الأداء الإكلينيكي، ورفع جاهزية الفرق الطبية، وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم تدخلات علاجية سريعة وفعالة وفق أحدث المعايير العالمية.

تطبيق «كود السكتة الدماغية»

وأسهم تطبيق «كود السكتة الدماغية» في تسريع التعامل مع الحالات، من خلال تفعيل مسار عاجل يضمن استدعاء الفريق الطبي المختص، وإجراء التقييم والفحوصات اللازمة، واتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب، وهو ما ساعد على خفض متوسط زمن بدء العلاج إلى نحو 44 دقيقة، بما يعزز فرص التدخل المبكر والحد من المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية.

وشملت المستشفيات الحاصلة على التصنيف الماسي: مستشفى السلام بورسعيد، ومستشفى طيبة التخصصي، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الأقصر الطبي الدولي، ومستشفى الكرنك الدولي، ومستشفى حورس التخصصي بالأقصر. ويأتي حصولها على هذا التصنيف بعد اجتياز مستويي التقييم الذهبي والبلاتيني، وفق مؤشرات دولية تقيس سرعة التشخيص والعلاج، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية، وجودة الرعاية، ودقة توثيق البيانات ومتابعة الأداء.

وثمَّنتت الهيئة جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية وفرق الطوارئ والجودة ومنسقي برنامج السكتة الدماغية بالمستشفيات، مؤكدة استمرار العمل على توسيع تطبيق «كود السكتة الدماغية»، ورفع جاهزية أقسام الطوارئ والأشعة والمعامل والفرق الطبية المتخصصة، وتعزيز التدريب والحوكمة الإكلينيكية والتحسين المستمر، بما يدعم ترسيخ مكانة منشآت الهيئة كنماذج للتميز في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة.