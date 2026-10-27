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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باستثمارات11 مليون جنيه.. الرعاية الصحية تفتتح وحدات السموم الإكلينيكية والسكتة الدماغية والحروق بمجمع الأقصر

صورة من التطوير
صورة من التطوير
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تشغيل حزمة من الخدمات الطبية المتخصصة بمجمع الأقصر الدولي التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، تشمل وحدات السموم الإكلينيكية والسكتة الدماغية والحروق، باستثمارات تتجاوز 11 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للتوسع في خدمات الرعاية الطبية المتقدمة، وتعزيز جاهزية منشآتها للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة. 

وأشارت الهيئة إلى أن افتتاح الوحدات الجديدة يمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الطبية التخصصية بمحافظة الأقصر، ورفع قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، لا سيما حالات التسمم والسكتات الدماغية والحروق، التي يمثل فيها الوقت عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح والحد من المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية.

 وحدة السموم الإكلينيكية

وأوضحت أن وحدة السموم الإكلينيكية تستهدف توفير التقييم الطبي السريع لحالات التسمم المختلفة، وتحديد درجة الخطورة ووضع الخطط العلاجية المناسبة وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية المتخصصة لدعم الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والمنشآت الصحية المحوِّلة للحالات، فيما تضم الوحدة 4 أسرة عناية، و4 أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية، و4 أجهزة تنفس صناعي، و4 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى جهاز للصدمات الكهربائية وعربة طوارئ ووسائل نقل المرضى والمستلزمات الطبية اللازمة. كما يدعم العمل بها استشاري للسموم الإكلينيكية و3 أخصائيين، بما يعزز سرعة تقييم الحالات وتحديد مستوى الرعاية الملائم لكل مريض.

وأكدت أن وحدة السكتة الدماغية تدعم سرعة التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالسكتة الدماغية من خلال مسار علاجي عاجل يبدأ باستدعاء الفريق الطبي المختص فور الاشتباه، وإجراء التقييم والفحوصات والتحاليل والأشعة المقطعية على المخ لتحديد نوع السكتة ومدى ملاءمة الحالة للتدخل العلاجي السريع.

إعادة تقييم الحالة وتحديد مستوى الرعاية

وأضافت أن الوحدة تتيح تقييم الحالات المؤهلة للحصول على العلاج المذيب للجلطات وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة والنافذة الزمنية المناسبة، مع متابعة الاستجابة للعلاج وإعادة تقييم الحالة وتحديد مستوى الرعاية اللازم لاستكمال العلاج، بما يسهم في تقليل احتمالات تلف أنسجة المخ والحد من المضاعفات والإعاقات المحتملة.

وفيما يخص وحدة الحروق، فيستهدف افتتاحها تعزيز قدرة المجمع على استقبال حالات الحروق وتقديم الرعاية اللازمة وفقًا لدرجة الإصابة ومساحتها والحالة الصحية العامة للمريض، بما يدعم سرعة التقييم والتدخل الطبي ويحد من احتمالات حدوث المضاعفات.

وتضم الوحدة غرفة عمليات مجهزة، وجهاز تخدير، وجهاز كي جراحي، وكشاف عمليات، وغرفًا للإفاقة ورعاية المرضى، إلى جانب أسرة عناية وأجهزة لمراقبة العلامات الحيوية وأجهزة تنفس صناعي، وغرفة للعزل وأخرى للغيارات والعلاج، فضلًا عن عيادة للمتابعة والغيارات وغرفة لفرز الحالات. وتشمل التجهيزات أجهزة للصدمات الكهربائية وقياس نسبة الأكسجين بالدم، وعربات طوارئ وكراسي متحركة لنقل المرضى.

ويعكس افتتاح الوحدات الثلاث توجه الهيئة نحو تعزيز قدرات منشآتها في تقديم خدمات الرعاية الحرجة والتخصصية، من خلال تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية ودعم الكوادر البشرية، بما يرسخ إتاحة خدمات صحية آمنة ومتطورة وفقًا لأحدث الممارسات الطبية.

وأكدت الهيئة أن التوسع في هذه الخدمات يعزز مكانة مجمع الأقصر الدولي كمركز تميز في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والحرجة، ويدعم حصول المواطنين على الخدمات المتقدمة بالقرب من أماكن إقامتهم، ويحد من الحاجة إلى تحويل المرضى خارج المحافظة، بما يخفف أعباء الانتقال عن المرضى وذويهم، ويرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية الحروق السكتة الدماغية المضاعفات

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