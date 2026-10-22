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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشروعات مبتكرة في التعليم والرعاية الصحية.. جامعة المنصورة تحصد المركزين الأول والثاني في هاكاثون

الفريق الفائز
الفريق الفائز
همت الحسينى

حققت جامعة المنصورة المركزين الأول والثاني في هاكاثون «Techverse»، الذي أُقيم بمركز «Creativa المنصورة»، من خلال مشروعي «TICO» للتعليم التفاعلي للأطفال، و«CURAX» لتطوير مرتبة طبية ذكية تستهدف الوقاية من قرح الضغط لدى المرضى طويلي الإقامة، بمشاركة فرق طلابية متعددة التخصصات من جامعات المنصورة ودمياط وطنطا.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اعتزازه بإنجاز الطلاب، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس قدرتهم على توظيف معارفهم العلمية في تطوير حلول تكنولوجية لقضايا واقعية، وحرص الجامعة على دعم مشروعاتهم التطبيقية. وهنأ الطلاب، متمنيًا لهم مواصلة التميز في المنافسات العلمية والتكنولوجية.

وأعرب الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، عن اعتزازه بطلاب الكلية، مؤكدًا أهمية المشروعات التطبيقية في ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات الطلاب على تطوير حلول هندسية وتكنولوجية قابلة للتطبيق.

حصل فريق «SONIC» على المركز الأول عن مشروع «TICO»، وهو لعبة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات لدى الأطفال من خلال البرمجة والألعاب، عبر مسارات تعليمية ومهام مستوحاة من مشكلات واقعية في المجتمع المصري، تساعدهم على التحليل والوصول إلى الحلول بأنفسهم.

وضم الفريق من كلية الهندسة بجامعة المنصورة الطلاب أحمد مصطفى جمال الدين، وفارس حسام، وأحمد عدس، ونور الدين أمجد، ومن كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة أدهم الخطيب، ويوسف عادل، ومنة سرحان، ومروة المتولي، إلى جانب بلال البقلاوي من كلية الطب بجامعة طنطا.

حصل فريق «CURAX»، ضمن فريق «Mansoura Robotics»، على المركز الثاني عن مشروع لتطوير مرتبة طبية ذكية تعتمد على تقنيات الاستشعار والمتابعة المستمرة وتنظيم الظروف الحرارية، بهدف دعم الوقاية من قرح الضغط لدى المرضى طويلي الإقامة وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وسبق للفريق الحصول على المركز الأول في «Delta City Hackathon – Egypt Cities Hackathon» عن مشروع «CURAX Smart Mattress»، كما حقق المركز الأول في نهائي «Hult Prize Egypt» لعام 2026، وتأهل لتمثيل مصر في النهائيات العالمية.

وضم الفريق من كلية الهندسة بجامعة المنصورة الطلاب يوسف محمد عبد الله يوسف، ومحمود أشرف محمود، وآلاء إبراهيم عبد العزيز، وندى جمال عبد الناصر محمود، ومحمود مصطفى محمود، إلى جانب عاصم محمد حسن غراب، ومحمد علاء عبد الغفار، من كلية الهندسة بجامعة دمياط.

ويعكس الإنجاز دور جامعة المنصورة في دعم المشروعات الطلابية متعددة التخصصات، وتشجيع الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية تستجيب لاحتياجات المجتمع.

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