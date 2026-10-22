محافظ الدقهلية يتابع حملة للتصدي للدراجات النارية والمركبات المخالفة بمدينة الكردي

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة للتصدي للدراجات النارية والمركبات المخالفة وأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة الكردي.

وأكد ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع جميع أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

كان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتصدي للدراجات البخارية والمركبات المخالفة والتحفظ عليها وتسليمها لإدارة المرور، إلى جانب التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة الأجهزة والأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قامت هانم أبو العز، رئيس المدينة، بالإشراف على حملة، تم خلالها ضبط، 8 دراجات نارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها لإدارة المرور.